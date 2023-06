Chaque fin de semaine, Cyril Viguier propose un tour des régions à la rencontre des acteurs de l'actualité.

Sommaire

SÉCURITÉ : DES MAIRES MENACÉS

Des maires menacés et en colère. Face à la multiplication des agressions à leur encontre les élus se sentent abandonnés par l’Etat, nous expliquera la rédaction de LMtv Sarthe dès le début de ce journal.

DÉCHETS : RÉCOLTE À CHEVAL

Récolter des déchets à cheval. La nouvelle chaîne locale francilienne : 20 Minutes TV nous fera découvrir cette initiative déployée en pleine zone urbaine. Une idée, vous le verrez, bonne pour l’environnement et plébiscitée par les habitants.

BIOGRAPHIE : LES SOUVENIRS DE FRANÇOISE D’ORIGNY

Elle est le témoin d’une époque disparue. François d’Origny dévoile les souvenirs de sa vie dans un ouvrage poignant entre seconde guerre mondiale et mondanités parisiennes. Christophe Rigaud l’a rencontrée chez elle.

LOISIRS : À FOND LA CAISSE À OIGNONS

Et puis en fin de journal, la rédaction de Canal32 nous dévoilera les coulisses d’un évènement un peu particulier : la course de caisses à oignons de Chavanges. Un cocktail, vous le verrez, de vitesse et de bonne humeur.