CARTE. Journées de lutte contre les ambroisies : au moins 19 communes de l'Aveyron concernées

Ces journées contre cette plante invasive venue d'Amérique, principale cause des allergies au pollen en France, se déroulent du 15 au 30 juin.



Les ambroisies sont des plantes invasives venues en Europe depuis les Amériques au XIXe siècle. Aujourd'hui en France, la quasi totalité des départements sont touchés par cette plante allergène, aimant les sols à forte concentration de nitrates, et les cultures produites sous engrais, perturbant ainsi les récoltes. Elle aime également les friches agricoles, urbaines et industrielles, les cultures agricoles intensives, les chantiers, les bords de routes, les berges de rivières et les dunes du littoral.

Les ambroisies, dont la prédominante est l'ambroisie à feuilles d'armoise, provoquent de graves pollinoses et notamment les rhinites. En région Auvergne-Rhône-Alpes, surtout dans la vallée du Rhône, première région de France où la plante est apparue, on estime que de 13 à 21% de la population qui y est exposée est devenue allergique.

La croissance de l'ambroisie est rapide en été, et elle commence à rejeter son pollen du mois d'août à octobre, devenant la principale cause d'allergie

Depuis 2017, la France a mis sur pied un dispositif national de lutte contre les ambroisies, et depuis 2011 un observatoire des ambroisies aujourd'hui piloté par Fredon France.

Chaque année en France, les journées de lutte contre les ambroisies se déroulent du 15 au 30 juin, avec des réunions d'information, des formations citoyennes et agricoles et des chantiers d'arrachage. Voici les dates de ces journées en Occitanie, département par département.

En bleu nuit, les territoires d'Occitanie touchés par les ambroisies, ainsi que les dates régionales des journées de lutte. Repro Centre Presse

La situation en Occitanie et en Aveyron

Tous les départements d'Occitanie sont touchés par les ambroisies. Ces plantes invasives sont particuièrement implantées dans une bonne moitié est du Gard, au sud de la Lozère et du Lot, une bonne moitié nord du Tarn-et-Garonne, l'extrême nord du Gers et de l'Ariège et dans un degré moindre la Haute-Garonne et le Tarn. Les Pyrénées-Orientales, les Hautes-Pyrénées, l'Aude l'Hérault et l'Aveyron sont les plus épargnés.

En Aveyron, seulement 19 des 285 communes du département ont signalé à Fredon Occitanie la présence d'ambroisies. Les voici.

Vailhourles

Martiel

Les Albres

Vaureilhes

Brandonnet

Sauveterre-de-Rouergue

Golinhac

Campuac

Druelle-Balsac

Clairvaux

Saint-Just-sur-Viaur

Réquista

Broquiès

Le Clapier

Millau

La Cresse

Vézins-de-Lévezou

Ségur

Prades-d'Aubrac

En Aveyron, un journée de formation agricole se déroulera le mardi 27 juin à Villefranche-de-Rouergue. Plus d'informations en contactant le CPIE Rouergue.