Tremblement de terre dans l'ouest de la France : une réplique en pleine nuit, le point ce samedi matin

L'ouest de la France a été touché par un tremblement de terre de magnitude 5,8, vendredi 16 juin 2023, quelques heures avant une réplique, en plein milieu de la nuit.

La terre a tremblé dans l'ouest de la France : un séisme s'est produit en fin de journée, vendredi 16 juin 2023, avant qu'une réplique ne vienne perturber les premières heures de ce samedi. Ce que l'on sait.

Selon France Séisme, c'est à 26 kilomètres au sud-ouest de Niort que la terre a tremblé, vendredi. Très exactement survenues à 18h38, les secousses ont été mesurées à 5,8 sur l'échelle de Richter.

Intensités macrosismiques préliminaires (sévérité de la secousse) : la carte du bcsf-renass pic.twitter.com/dxssbD9kbp — FranceSeisme (@FranceSeisme) June 16, 2023

\ud83d\udc49 N'appelez le 112 ou le 18 qu'en cas d'urgence svp \ud83d\udcde pic.twitter.com/7fB3a87fH5 — Préfet de la Nouvelle-Aquitaine et de la Gironde (@PrefAquitaine33) June 16, 2023

"Il s'agit de l'un des séismes les plus forts enregistrés sur le territoire métropolitain", réagissait Christophe Béchu, ministre de la transition écologique.

Jusqu'à présent, un blessé léger a été pris en charge par les secours et de nombreux cas de chutes de pierres et de fissures ont été… pic.twitter.com/4TWWTLxYpa — Christophe Béchu (@ChristopheBechu) June 16, 2023

Réplique en pleine nuit

Toujours selon France Séisme, une réplique s'est produite moins de 12 heures plus tard. À 24 kilomètres au sud-ouest de Niort, cette fois-ci, un séisme de magnitude 5,1 sur l'échelle de Richter a été mesuré.

Apportez nous votre témoignage sur ce nouveau séisme fort. @Prefet79 pic.twitter.com/1YI7jBEm92 — FranceSeisme (@FranceSeisme) June 17, 2023

"À 4h27, une réplique a été ressentie toujours dans le secteur La Rochelle, Niort et Aunis. Merci de ne composer le 18/112 qu'en cas de demande de secours", indiquaient, pour leur part, les pompiers de Charente-Maritime sur les réseaux.

A 4h27, une réplique a été ressentie toujours dans le secteur #LaRochelle #Niort #Aunis. Merci de ne composer le 18/112 qu'en cas de demande de secours. #seisme #tremblementdeterre pic.twitter.com/pCcVYtaqdU — Pompiers17 (@SDIS17) June 17, 2023

Quel bilan ?

Aux alentours de 20h15, ce vendredi, soit quasiment 120 minutes après la première secousse, Christophe Béchu faisait un premier bilan qui comprenait "un blessé léger pris en charge par les secours et de nombreux cas de chutes de pierres et de fissures". Ces derniers ont été relayés par des confrères et des internautes, tout au long de la soirée.

Des morceaux de pierre venant sans doute d’une cheminée sont tombés en centre-ville de #Niort. Les abords sont bouclés #seisme #DeuxSèvres pic.twitter.com/yNO8uJmLst — France Bleu Poitou (@Bleu_Poitou) June 16, 2023

\ud83d\udea8\ud83c\uddeb\ud83c\uddf7 SÉISME EN FRANCE - Des dégâts importants sont visibles sur le clocher de l’église de la Laigne, dans les Deux-Sèvres. D’autres églises autour de l’épicentre du #séisme présentent également des dégâts. (\ud83d\udcf8 France 3) pic.twitter.com/z6pAx0Xu5O — FOCUS (@FocusFR_) June 16, 2023

Mon frère est à Mauzé-sur-le-Mignon, épicentre supposé du séisme. On est d'accord qu'il ne faut pas rester là ce soir ? \ud83d\ude31\ud83d\ude2c\ud83d\ude2c pic.twitter.com/ZfYmOMHugx — HAEZEBROUCK TP (@AgriG33k) June 16, 2023

Dans un point de situation effectué à 23h30, la préfecture des Deux-Sèvres faisait également état d'un blessé léger. "Par sécurité, 35 personnes ont été relogées dans leur famille ou avec l'appui des mairies, dans deux communes", ont ajouté les services de l'Etat.

Avant d'effectuer un nouveau point de situation, suite à la réplique nocturne, expliquant que "les pompiers sont mobilisés et procèdent à des actions de reconnaissance pour répondre aux appels et vérifier l'état des bâtiments, particulier ceux fragilisés lors de la première secousse de vendredi soir".

Point de situation - réplique sismique



Une secousse d'une magnitude de 5 a été ressentie ce matin à 04H27 dans le même secteur des #DeuxSevres



Le @SDIS79 est mobilisé et procède aux actions de reconnaissance pour répondre aux appels et vérifier l'état des bâtiments. pic.twitter.com/uPWsXMKivG — Préfète des Deux-Sèvres (@Prefet79) June 17, 2023

Méfiance durant les prochains jours

Nos confrères de France Bleu Poitou ont interrogé Jérôme Van Der Woerd, chargé de recherche au CNRS et membre du bureau central et sismologique français. "C'est un séisme important. Il va être suivi sans doute de quelques répliques qui pourraient être ressenties par la population", leur a-t-il déclaré, vendredi soir, avant la seconde secousse de 4h27, ce samedi. "Les répliques peuvent durer des jours ou des semaines", a-t-il, par ailleurs, avancé. "Cela va dépendre de la manière dont cet événement va pouvoir être suivi dans les jours qui viennent."