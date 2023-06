Paris : une grande enquête sur le lien social est lancé

La Ville de Paris est partenaire d’une grande enquête de l’Atelier parisien d’urbanisme (APUR) sur les liens sociaux et la manière dont ils peuvent être activés, en cas de crise comme au quotidien. Cette enquête alimentera notamment la refonte de la stratégie de résilience de Paris. Vous êtes invités à répondre en ligne jusqu'au 30 juin.

Les liens sociaux désignent les relations que chacune et chacun entretient avec d’autres personnes (famille, amis, voisins, collègues, membres de clubs, associations ou collectifs…). Ces liens sont au cœur de la résilience urbaine, entendue comme la capacité d’un territoire et de ses habitants à faire preuve de solidarité pour mieux vivre, s’adapter et se transformer face aux chocs, qu’ils soient ponctuels ou non.

L’enquête s’appuie sur un questionnaire en ligne ouvert aux Parisiennes et Parisiens, et à toute personne résidant dans le Grand Paris.

Vingt minutes environ sont nécessaires pour renseigner le questionnaire.

Il est accessible du 1er au 30 juin 2023.