Réquista. Quand la couture s’allie à la culture

À Réquista, la culture et la couture se réunissent dans une explosion de savoir-faire et d’écriture. À l’occasion du Printemps des poètes, un groupe de couturières s’est rassemblé pour réaliser un magnifique patchwork sur le thème "Frontières". Cette magnifique œuvre d’art a été exposée au printemps à la médiathèque avant de rejoindre les Moulins de Roupeyrac pour la saison estivale. Lors de la Fête de la brebis, Inès, Sylvie, Marie Laurence, Sabine, Florence, Morgane et Eliane ont repris leurs aiguilles pour créer une production spéciale sur le thème de de la brebis, en brodant des poèmes sur l’animal emblématique du Réquistanais. C’était aussi l’occasion de rendre hommage à Pierrette Champon Chirac, à la fois initiatrice du salon du livre et écrivaine, en brodant l’un de ses poèmes écrit il y a quelques années sur le même thème. Les couturières ont offert leur travail à Pierrette, très émue, pour saluer son implication locale.