Football : après le sacre de l'Espagne en Ligue des Nations, quels sont les pays les plus titrés en Europe ?

Tard dans la soirée du dimanche 18 juin 2023, l'Espagne est venue à bout de la Croatie en finale de la Ligue des Nations, à l'issue des tirs au but (0-0, 4 tab 5). Mais au fait, quels pays d'Europe sont les plus titrés, toutes compétitions confondues ?

Incapables de se départager après 120 minutes de jeu, Espagnols et Croates ont été contraints de passer par la séance de tirs au but, en finale de la Ligue des Nations, dimanche 18 juin 2023. Les Ibériques l'ont emportée 5 à 4, remettant ainsi la main sur un trophée pour la première fois depuis 2012.

5e titre pour l'Espagne, la Croatie reste à quai

En remportant la 3e édition de la Ligue des Nations, l'Espagne a conquis son cinquième titre, mettant fin à une disette de 11 ans. Entre 2008 et 2012, la Roja et sa génération dorée raflaient deux Euro et une Coupe du monde, après avoir débloqué le compteur lors du championnat d'Europe 1964.

En face, la Croatie a manqué l'occasion de remporter un premier tournoi majeur. Finaliste de la Coupe du monde 2018, troisième il y a six mois au Qatar, la nation du joyau Luka Modric n'est pas parvenue à concrétiser cette dynamique.

Ligue des Nations, Euro, Coupe du monde...

La Ligue des Nations ne totalise que trois vainqueurs. Le Portugal, lors de sa première édition, en 2019, la France deux ans plus tard, et enfin l'Espagne, fraîchement couronnée.

Le championnat d'Europe, qui se déroule tous les quatre ans et qui a connu son premier jet en 1960, compte deux nations à trois titres. L'Allemagne (1972, 1980, 1996) et l'Espagne (1964, 2008, 2012). La France (1984, 2000) et l'Italie (1968, 2020) en ont obtenu, pour leur part, deux. L'Union Soviétique, la Tchécoslovaquie, les Pays-Bas, le Danemark, la Grèce et le Portugal ont soulevé une fois le trophée.

Enfin, dans le plus prestigieux des tournois au monde, les nations européennes sont toujours dépassées par le Brésil et ses cinq couronnes. L'Allemagne et l'Italie ont brodé quatre étoiles sur le maillot, devant la France (2), l'Angleterre et l'Espagne (1).

Qui domine en Europe ?

L'Europe du ballon rond est dominée par l'Allemagne, qui compte sept titres à son actif : quatre Coupes du monde, et 3 Euros. L'Italie totalise un trophée en moins : elle n'a été sacrée championne d'Europe qu'à deux reprises. La France et l'Espagne sont derrières avec cinq titres chacune. Voici le palmarès complet :

Allemagne : 7 titres (4 Coupes du monde, 3 Euros)

(4 Coupes du monde, 3 Euros) Italie : 6 titres (4 Coupes du monde, 2 Euros)

(4 Coupes du monde, 2 Euros) France : 5 titres (2 Coupes du monde, 2 Euros, 1 Ligue des Nations)

(2 Coupes du monde, 2 Euros, 1 Ligue des Nations) Espagne : 5 titres (1 Coupe du monde, 3 Euros, 1 Ligue des Nations)

(1 Coupe du monde, 3 Euros, 1 Ligue des Nations) Portugal : 2 titres (1 Euro, 1 Ligue des Nations)

(1 Euro, 1 Ligue des Nations) Angleterre : 1 titre (Coupe du monde)

(Coupe du monde) Pays-Bas : 1 titre (Euro)

(Euro) Danemark : 1 titre (Euro)

(Euro) Grèce : 1 titre (Euro)

(Euro) Union Soviétique : 1 titre (Euro)

(Euro) Tchécoslovaquie : 1 titre (Euro)

À noter que la Coupe des confédérations, dont la dernière édition remonte à 2017, et qui mettait aux prises les pays ayant remporté chaque tournoi majeur dans son continent, a été remportée plusieurs fois par des pays européens : la France (x2), l'Allemagne (x1) et le Danemark (x1).

Des finalistes malheureux

L'Europe abrite aussi des finalistes malheureux. L'exemple le plus fort est évidemment les Pays-Bas, qui ont perdu trois finales de Coupe du monde (1974, 1978, 2010). La Tchécoslovaquie et la Yougoslavie avaient, pour leur part, échoué deux fois en finale du Mondial pour la première (1934, 1962) et deux fois en finale de l'Euro pour la seconde (1960, 1968). Enfin, la Croatie a perdu deux finales en l'espace de cinq ans : en Coupe du monde face à la France (2018), et en Ligue des Nations, contre l'Espagne (2023).