Najac. La piscine vient de rouvrir pour une nouvelle saison

La piscine municipale a ouvert depuis le 12 juin afin de permettre aux écoliers de l’école du village de bénéficier d’un cycle de 8 séances avant les vacances. D’autres groupes viendront aussi piquer une tête dans le bassin courant juin.

L’équipe de saisonniers est prête et motivée pour accueillir le public avec le sourire. La buvette proposera en juillet et août des snacks sucrés et salés ainsi que des glaces et boissons. Des cours d’aquagym seront proposés durant toute la saison le mercredi (de 18 h à 18 h 45 en juin / de 12 h à 12 h 45 en juillet et août). Renseignements et inscription au 07 67 16 09 59.

Horaires : juin : les après-midi de 15 h à 19 h sauf le vendredi. Juillet et août : tous les jours de 10 h 30 à 13 h et de 15 h à 19 h 30. Du 28 août au 3 septembre : tous les jours de 14 h 30 à 18 h. Renseignements : 05 65 29 75 03 – piscinemunicipalenajac@orange.fr. Tarifs individuels, tarifs réduits pour les enfants, carte 10 entrées pour la saison et abonnements nominatifs.