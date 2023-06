Rieupeyroux. Le directeur du Sdis en visite

Le colonel hors classe Mickael Lecoq s’est rendu récemment au centre de secours de Rieupeyroux. Depuis son arrivée le 11 avril, le nouveau directeur en est déjà à son trente-unième centre de secours visité sur les 40 que compte le département.

Accompagné d’un élève de l’école nationale du service public (anciennement ENA), du chef de groupement ouest Frédéric Sarrès, il a tout d’abord rencontré le chef de centre le Lieutenant Cédric Meleiro. Il a pris connaissance des locaux et du fonctionnement de ce centre de secours. Le maire Vivian Couderc, accompagné des conseillers départementaux Brigitte Mazars et André At, les a rejoints.

Cette rencontre a permis des échanges sur le volontariat, les difficultés de recrutement et souligner les actions menées par le SDIS pour les étudiants en médecine. En suivant, l’ensemble des sapeurs-pompiers volontaires de Rieupeyroux a pu se présenter et échanger sur les axes de développement envisagés par le colonel Lecoq.