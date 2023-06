La compétition (amicale) verra s’opposer quatre participants qui tenteront d’établir le nouveau record du plus long fil d’aligot. Rendez-vous samedi 24 juin, à 17 heures, sur la place des Abbesses à Paris, dans le cadre de la première édition de Mont-Aveyron.

Tout est parti de Moyrazès, à quelques kilomètres de Rodez, paisible village plus connu pour son épingle négociée au frein à main par les pilotes du rallye du Rouergue, début juillet, que pour son aligot.

Et pourtant, c’est bien ici qu’est née l’idée farfelue d’organiser le championnat du monde du plus long fil d’aligot à Paris. "Un soir, on buvait l’apéro avec des amis dont Benjamin Riot [qui a une maison dans le village et qui tient la boutique You & Me Paris à Montmartre]. On a lancé ça en blaguant, raconte Yvan Vergnes, garagiste à Moyrazès. Et quelques jours plus tard, il m’appelle et me dit qu’il y pense sérieusement." Il faut dire qu’Yvan Vergnes s’y était déjà essayé, dès 2017, avec son ami Franck Couduche, d’Aux Saveurs de l’Aubrac.

Mais Benjamin Riot ne s’arrête pas en si bon chemin. Avec ses amis aveyronnais de Montmartre, Thierry Campion et Franck de Bona, restaurateurs rue des Abbesses, il se lance dans l’organisation d’une grande fête autour de l’Aveyron, les 24 et 25 juin prochains, le bien nommé Mont-Aveyron.

"Ça va être l’attraction du week-end", confirme Yvan Vergnes dont le fils Kévin manœuvrera la nacelle qui permettra aux quatre participants - Maison Roche, Aligot Express, Un Goût d'Aubrac et Jeune Montagne - de s’élever et peut-être de battre l’actuel record établi devant huissier, en 2018. Même si tous assurent, qu’au-delà de la compétition amicale, ils seront surtout là pour prendre du plaisir et faire connaître l’aligot et, plus largement, contribuer au rayonnement de la gastronomie et de culture aveyronnaise à Montmartre, haut lieu touristique de la capitale. Quelle belle vitrine pour l’Aveyron !