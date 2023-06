Calmont. L’école Marie-Emilie à l’heure d’une kermesse réussie

Le soleil a joué le jeu de la complicité par sa présence sur la cour de récréation de l’école à l’occasion de la traditionnelle kermesse de l’établissement. Heureusement quelques arbres offraient généreusement leur ombre bienfaisante.

Des jeux gonflables sont pris d’assaut par les plus téméraires ne craignant pas les rayons ardents du disque solaire. Tout à côté, à l’ombre, l’atelier de maquillage et de tatouage a fait le plein. Même des jeux sportifs, délaissés tant il faisait chaud, ont eu leurs adeptes. La buvette a fonctionné afin d’étancher la soif des petits et des grands.

Encore une belle journée conviviale à mettre à l’actif des associations Apel et Ogec.