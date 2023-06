Les élèves rechignent moins à faire leurs devoirs quand leur enseignant est bien habillé

(ETX Daily Up) - Les devoirs peuvent être vécus comme une véritable corvée. Les élèves rechignent souvent à s’y atteler, malgré les demandes appuyées de leurs parents ou de leurs professeurs. Une étude roumaine révèle toutefois que l’attitude vis-à-vis des devoirs est influencée par l’apparence physique de leur enseignant.

L’étude en question a été publiée dans la revue Frontiers in Psychology par une équipe de recherche roumaine. Ces derniers ont mené plusieurs expériences avec 173 élèves roumains âgés de 9 à 14 ans (89 filles et 84 garçons), afin de déterminer l’impact de l’attirance qu’ils ressentent pour leur professeur sur leurs performances scolaires.

Les chercheurs ont d’abord demandé aux écoliers de regarder plusieurs photos d’une femme, présentée comme leur enseignante, qui porte une tenue vestimentaire plus ou moins flatteuse. Les élèves ont ensuite dû noter son apparence physique sur la base de ces clichés, ce qui a permis aux scientifiques d’identifier ceux où l’enseignante a rencontré le plus et le moins de succès. "Bien que l'objectif de cette étude pilote n'a pas été de classer les vêtements des enseignants en deux catégories, on peut facilement conclure, sur la base des indicateurs vestimentaires, que la photo attrayante représente la tenue professionnelle formelle, tandis que la photo peu attrayante est plus proche du style décontracté", peut-on lire dans l’étude. Les deux clichés sélectionnés par les élèves ont été utilisés dans une seconde expérience, durant laquelle les chercheurs leur ont demandé d’écouter un extrait audio de six minutes, enregistré par la professeure ayant pris la pose. Mais les scientifiques n’ont pas présenté la même photo de l'enseignante à tous les élèves, qui ont été séparés en deux groupes pour les besoins de cette expérience. Certains ont eu sous les yeux celle où la jeune femme portait une tenue professionnelle (c’est-à-dire la photo jugée "attrayante" dans la première expérience), et leurs camarades celle où elle était plus décontractée (la photo jugée "peu attrayante"). Les écoliers se sont appuyés sur ces deux portraits pour remplir des questionnaires portant sur la personnalité et les qualités supposées de l’enseignante. L'habit fait l'enseignant

Étonnamment, l’équipe de recherche a constaté que les élèves n’avaient pas la même vision de l’éducatrice en fonction de la photo d’elle qui leur a été présentée. En effet, ils lui prêtaient davantage de qualités et de compétences professionnelles sur la photo où sa tenue était plus formelle. De précédents travaux scientifiques ont déjà montré que la beauté est généralement associée à des attributs positifs. Les personnes considérées comme belles se voient attribuer des qualités favorables telles que la gentillesse, une plus grande intelligence et de meilleures capacités sociales.

Mais cette étude va plus loin en affirmant que les écoliers n’adoptent pas le même comportement scolaire en fonction de l'apparence physique de leur enseignant. Les élèves à qui l’on a présenté la photo de l’enseignante dans une tenue dite "professionnelle" étaient plus ouverts à l’idée de participer à des activités extra-scolaires ou à faire leurs devoirs que leurs camarades ayant eu la photo où elle porte un look décontracté. "Les écoliers qui ont trouvé l'enseignante plus attirante sur le plan vestimentaire ont déclaré que cette dernière présentait la leçon plus clairement, qu'elle était mieux organisée, qu'elle connaissait mieux son sujet, qu'elle se souciait davantage des élèves, qu'elle captivait davantage leur attention et qu'elle était même mieux préparée pour la leçon que dans la situation où les écoliers trouvaient sa tenue moins attrayante", concluent les chercheurs.L’équipe de recherche estime que les établissements scolaires pourraient s’appuyer sur les conclusions de leur étude pour réfléchir à instaurer un règlement vestimentaire à l’attention du personnel enseignant. "On attend des enseignants qu'ils soient des exemples à suivre dans tous les domaines de la vie et qu'ils enseignent dans une optique de résultats scolaires, ce à quoi contribue leur tenue vestimentaire", affirment les chercheurs. Qui a dit que l’habit ne faisait pas le moine, ou du moins le professeur ?