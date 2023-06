Onet-le-Château. Un séjour de rêve en Italie, pour les cyclos de l’Union Cycliste Rouergate

Après le séjour en Roussillon, les cyclos de l’U.C.R d’Onet-le-Château ont choisi l’Italie comme destination. Un centre sur la côte du golfe de Gênes a eu leur préférence. Ils étaient 11 (7 cyclistes dont 2 féminines et 4 marcheurs) au départ vers Finale Ligure pour ce séjour qui a eu lieu du 21 au 28 mai.

Les journées étaient bien rythmées : petit-déjeuner à 7 h 30, départ vélo vers 9 h pour 2 circuits de 75 et 95 km. Ils partaient soit en montagne vers les cols de Passo Baltera, Giogo di Toirana, soit le long de la côte méditerranéenne. Après le brunch de 14 h 30, l’après-midi était consacré à des visites touristiques pour découvrir le riche patrimoine (églises baroques, villages médiévaux et paysages magnifiques) ou au farniente sur la plage, pour récupérer des efforts du matin.

La circulation sur la côte n’était pas trop gênante compensée par le dépaysement côtier et les routes secondaires vers l’intérieur du pays, plus calmes, comportaient par contre des passages à forts pourcentages. Il y en avait ainsi pour tous les goûts.

De fait, tout le monde a pris du plaisir à pédaler dans une région où la découverte était au rendez-vous : la Riviera delle Palma à Finale Ligure (province de Savona) dans le golfe de Gênes a eu leur faveur.

Les marcheurs, sans avoir à prendre la voiture, ont découvert à travers les chemins, des villages environnants et des sites remarquables (Borgo, Noli, église aux 5 clochers de Notre Dame de Loreto).

Ce bilan positif a aussi permis au groupe de partager son plaisir avec des cyclistes venus des quatre coins de la France. Certains liens se sont créés laissant espérer de prochaines rencontres.

Ils étaient accueillis dans un hôtel 3 étoiles entre mer et massifs montagneux, et la qualité du restaurant, de l’hébergement et la sympathie de tout le personnel a été apprécié.

Depuis, les sorties cyclos hebdomadaires ont repris le lundi, jeudi et samedi, et mardi pour les VTT, malgré les orages aveyronnais. Tous les 15 jours, des balades à la journée les amènent vers le Lot, le Mont Lozère, l’Aigoual, le Larzac et le Sud-Aveyron… Pour découvrir des parcours surprenants, avec toujours 2 niveaux de circuits proposés accessibles à tous.

Notons que le club a également une bonne équipe de féminines qui apprécie de rouler en groupe et en sécurité et que d’autres séjours sont en préparation pour la fin de l’été.