Aveyron : deux motards blessés en chutant l'un après l'autre sur la route

L'accident s'est produit ce lundi 19 juin route des Trois relais à Millau.



Lundi 19 juin, un accident matériel de la circulation, route des Trois Relais à Millau, a fait deux blessés. Il s’agissait de deux motos voyageant ensemble qui ont chuté séparément et seules sur la chaussée.

La première moto a fait une embardée sur une ligne droite et la deuxième moto qui suivait a chuté par la suite, en voulant éviter la première.

Le conducteur de la première moto a été blessé au niveau du menton ainsi qu’aux membres inférieurs. Il souffre également de lésions à l’épaule. Le second présente des douleurs aiguës au poignet et avant bras gauche et à l’épaule. Les deux hommes, nés en 1958 et 1955 et originaires du département du Morbihan, ont été transportés au centre hospitalier de Millau par les sapeurs pompiers.