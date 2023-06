Escrime : Robin Rieu quitte Rodez pour des horizons tricolores

L’entraîneur de l’Escrime Rodez Aveyron, qui a pris les rênes de l’équipe de France M17 en début de saison, va se concentrer sur sa mission fédérale en devenant aussi responsable adjoint du pôle "relève" de Reims.

Une page se tourne pour Robin Rieu. Une longue page de 14 ans. L’entraîneur de l’équipe de D1 de l’Escrime Rodez Aveyron, également responsable du centre de formation fédéral d’épée, s’apprête à quitter le Piton. "Je suis arrivé en 2009, j’ai passé la moitié de ma vie ici ! Je ne pars pas avec le cœur lourd, mais quand même avec un pincement", remarque Rieu, qui rejoindra le pôle "relève" France de Reims mi-août. Il va y prendre le poste de directeur adjoint et poursuivre son travail auprès de l’équipe de France M17, dont il a pris les rênes en début de saison.

Il y a plus de deux semaines, le natif de Nîmes a vécu son ultime compétition sous les couleurs ruthénoises lors du championnat de France d’épée, à Châlons-en-Champagne. Il rêvait de voir l’équipe fanion s’emparer d’un quatrième titre pour sa der. Mais les gars du Piton sont finalement rentrés avec le bronze, après une défaite pour une touche en demie. "C’était frustrant et amer. Et j’ai bugué, je réalisais que j’avais fait ma dernière compétition avec Rodez. Mais c’est Alex (Bardenet) qui m’a fait relativiser : c’est quand même une médaille en première division."

"Bruno (Gares) m’a donné l’envie de transmettre"

Bardenet, qui fait rayonner la France en plus du club sur les pistes mondiales, est un partenaire de longue date de Robin Rieu. Après une pause de quelques mois, Rieu est revenu à l’Era en janvier 2016 pour donner un coup de main dans l’encadrement. Juste après la signature d’Alexandre Bardenet, qui cherchait à se relancer aux côtés de Bruno Gares, actuel président de la fédération française, alors maître d’armes.

Une figure qui a marqué Rieu. "Quand je voyais comment il se donnait pour nous…, se souvient celui qui a arrêté sa carrière d’athlète en 2015, après plusieurs titres nationaux par équipes et en individuel chez les jeunes. Bruno m’a donné l’envie de transmettre." Et le Ruthénois chérit aussi ce qu’il a reçu de Jean-Michel Goubert, autre historique de l’encadrement ruthénois, sur "le côté coaching mental, sur la mise en confiance de l’athlète", détaille-t-il. Autant d’éléments qui font sa force depuis qu’il a enfilé la casquette d’entraîneur.

La gagne, la fabrique de l’Era

"Ce club m’a fait grandir. Et côtoyer des sportifs de cette ampleur : Alex, Jonathan (Bonnaire), ça apporte tellement", insiste Robin Rieu. Et c’est aussi sur le Piton qu’il a développé son amour de la gagne, "c’est la marque de fabrique de l’Era", sourit-il. Ce n’est donc pas étonnant de le voir nourrir de grandes ambitions. Des ambitions tricolores. "Mon objectif est de faire progresser au maximum les jeunes du pôle. Puis de passer d’adjoint à responsable. Et un jour, intégrer l’Insep. " Un avenir déjà tracé, mais qu’il ne voyait pas arriver si vite.

"Quand la fédé m’a contacté pour me proposer la sélection M17 (pendant l’été 2022), il y avait l’objectif que j’intègre le pôle de Reims. Mais je pensais que ça se ferait après les JO de Paris, reconnaît Rieu. Puis il y a eu des changements à la fédé, et en avril, on m’a proposé de devenir responsable adjoint." Une offre que le Ruthénois a acceptée en s’y étant déjà préparé dans un coin de sa tête, non sans se remémorer sa demi-vie sur le Piton.

Et comme son mentor Bruno Gares et son ami et protégé Alexandre Bardenet, Robin Rieu s’en va porter Rodez vers des horizons bleu, blanc et rouge.