Fête de la musique à Rodez : découvrez le programme de cette soirée du mercredi 21 juin

Ce mercredi 21 juin, comme un peu partout en France, la Fête de la musique va battre son plein, des milliers de personnes sont ainsi attendues à Rodez au fil des nombreux concerts proposés. Suivez le guide.

Ce mercredi 21 juin la Fête de la musique devrait pouvoir passer entre les gouttes. Pas comme l’année dernière ou, pour son 40e anniversaire, elle avait dû être interrompue à peine les premières notes jouées.

Il devrait donc y avoir du monde pour rattraper le "tempo" perdu. Centre Presse vous propose un guide pour déambuler au cours de cette soirée. S’il est difficile d’être exhaustif compte tenu du nombre important de rendez-vous proposés, vous avez sous les yeux une très grande partie du programme qui est proposé ce soir avec, entre autres, l’inauguration du kiosque à musique la présence du Musicobus sur la place Foch ou encore les concerts proposés dans la cour de la préfecture avec notamment Les squatteurs du blues.

Dans la cour de la préfecture

Les premières notes de la Fête de la musique devraient résonner du côté de la cour de la préfecture. À 16 h 15 : La Lyre Capdenacoise (harmonie) ouvrira le bal pour cette belle soirée, suivie, à 17 h 30, du groupe les Squatteurs du Blues (patients et soignants du centre de réhabilitation psychosociale de Rodez) et à 18 h 30 de l’Harmonie de Marcillac.



Place d’Armes

Ce sont les cafetiers de la place d’Armes qui sont aux manettes de l’ambiance en ce lieu emblématique de la ville. Trois groupes sont au programme : Duo à deux, No Reso et Lol trio seront sur la grande scène installée au pied de la cathédrale.



Place Foch

La place Foch, de 16 heures à 23 heures, laissera la place au Musicobus. La scène sera celle d’un autocar et s’y produiront à 16 h, Ruthen’Accordéon, à 17 h 45, Tous au Diapason, à 19 h 00, Tristan (Pop), à 20 h, Cry’s (Pop-Rock), à 21 h 15, Blue Vespera (Rap-Trap) et à 22 h 15, Lo’R & Yoz (House-Percu).



Kiosque à musique

Petit moment symbolique en cette Fête de la musique. Le kiosque, dans le jardin public, qui a bénéficié de grands travaux de réfection, sera inauguré.

À 16 h 30, les enfants du conservatoire commencent leur déambulation autour du kiosque et partent vers la place du bourg ; à 17 h 30, l’Ensemble à vent du conservatoire joue sur ce site tout récemment rénové ; 18 h 30 inauguration officielle, prise de parole des élus ; 19 h 15 la Diane Rouergate joue en clôture du bal avant de déambuler en ville.



Place Eugène-Raynaldy

Sur la place de la Mairie la soirée débutera à 18 h avec le groupe Tango. Suivront : Kouakenstock (19 h), Hidden muséum (20 h), Oiolosse (22 h) et The Djaboss (23 h 30).



Place de la Cité

À partir de 19 h, se succéderont sur la scène installée au cœur de la place : les Madonnas, Lison (20 h 30), Red Carmel (22 h) et Voltage (23 h).



Place du Bourg

Comme d’habitude la place du Bourg mêlera danse et musique. À 18 h, c’est l’Ensemble Flûte Accordéon Violoncelle du Conservatoire qui ouvrira les festivités. À 20 h, K POP Dance avec Alizée. À 20 h 30, flamenco avec Marina. À 21 h, Danse indienne et majorettes hommes, avec Pathya. À 22 h, le groupe Stockfish. À 23 h, danse orientale.



Et aussi…

- Renaud R jouera en solo de 19 h à 23 h devant l’école diapason (rue Sainte-Catherine).

- À 18 h 30, l’association Yaco sera devant le bar Le petit bonheur à Rodez (carrefour Saint-Etienne), repas africain et repas aveyronnais seront servis accompagnés de percussions et de danses africaines.

- À 19 h à la pizzeria des Rutènes, les Dés accordés.

- À 15 h (clarinettes) et 15 h 30 (guitares), des élèves du conservatoire joueront à la médiathèque.

- À 14 h, à la salle des fêtes, thé dansant.

- À 17 h 30, au musée Fenaille, concert de harpe dans la cour Jouéry du musée par les élèves du conservatoire.

- À 20 h, au Bistroquet, rue du Bal, groupe Explorers.

- À 20 h, au Central 1882 avec le groupe Sors tes Couverts.

- À 20 h, place Sainte-Catherine, ambiance salsa.

- De 20 h 45 à 23 h place des Embergues. Ruthène accordéon.

- De 18 h à 22 h à La Station, bœuf musical : amenez vos instruments ! La Station prête la sono. À 22 h 00 : Dj Love, le retour.

- Les Moonsters seront en concert au Tex Mex pour une fête de la musique lunaire.

À noter que de 18h00 à 23h00, vous pourrez profiter de deux navettes gratuites depuis Olemps, Bourran et Onet le Château pour vous rendre à la Fête de la Musique en centre-ville.