Mur-de-Barrez. La tournée du climat pour sensibiliser sur le réchauffement de la planète

Élodie, Maëlle et Maëva nous ont régalés jeudi matin 15 juin à Mur-de-Barrez. C’est avec beaucoup d’humour que le public nombreux en ce jour de marché a pu assister aux élucubrations quelque peu déjantées de ces trois artistes. C’est dans la bonne humeur qu’elles ont ainsi délivré les messages à propos de la lutte contre le réchauffement. Les élèves du collège et les adultes présents place de Monaco ont été sensibilisés aux changements du climat, au manque d’eau et aux records de chaleur.

Le lendemain 16 juin, ce fut une soirée cné-débat "Une fois que tu sais" et c’est le 18 juin au bar BDM qu’a été abordée la fresque du climat, un outil fondé sur les rapports du GIEC à propos de l’évolution du climat.