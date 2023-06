Luc-la-Primaube. Luc en fête les 30 juin, 1er et 2 juillet

Les membres du comité d’animation de Luc, coprésidé par Damien Routaboul et David Romiguière ont tenu une conférence de presse pour dévoiler le programme des festivités qui auront lieu les 30 juin, 1er et 2 juillet.

Il y en aura pour tous les goûts, petits et grands. Des festivités qui débuteront avec une marche en semi-nocturne le vendredi avec sandwiches, fouace et boissons servis à la fin de la rando (participation de 8 €).

Le samedi après-midi, l’AAPPMA organise un concours de pêche réservé aux enfants au lac de Planèzes (Renseignements au 06 72 72 27 07). À partir de 19 h, apéro musical avec bandas, suivi d’une brasucade géante à partir de 20 h avec au menu moules ou grillades (menu adulte 16 € et menu pour les enfants de moins de 12 ans 8 €). Une soirée festive qui sera animée par "On naît pas bon mais on s’marre" et le DJ LMQPL. Un feu d’artifice sera tiré à 23 h.

Au programme du dimanche, vide-greniers, de 8 h à 17 h en plein air, devant l’Espace d’Animation. Les exposants seront accueillis à partir de 6 h 30. L’emplacement est à 7 € avec possibilité de restauration sur place. Réservations au 06 13 15 67 03. À 12 h, repas (Grillades, ambiance festive), à 14 h concours de pétanque (100 € + mises). À 17 h, goûter enfants offert par le comité à tous les enfants. À 19 h repas (poulet basquaise) animé par "La Sourdoreille". Manèges pendant tout le week-end. Toutes les manifestations se dérouleront autour de l’Espace d’Animation de Luc en plein air. En cas de pluie, repli à la salle d’animation. Plus d’informations sur la page Facebook : www.facebook.com/comitedeluc