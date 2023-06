Première fois à la crèche ou chez la nourrice : comment gérer la séparation ?

L’adaptation en crèche ou chez l’assistante maternelle approche à grand pas. Et même si vous êtes prêt(e) à reprendre le travail, vous appréhendez cette séparation de quelques heures pendant la journée. Voici quelques conseils pour vivre au mieux cette jolie transition.

Pour les premières fois dans le monde des bébés, les parents sont souvent les plus impressionnés. Au tout début de leur vie, les petits sont en effet souvent bien plus adaptables et souples face à la nouveauté que les grands. Ainsi, quand il s’agit de déposer son enfant pour la première fois chez l’assistante maternelle ou à la crèche, nous sommes nombreux à nous sentir moyennement sereins, un peu fébriles voire à sentir légèrement les larmes monter.

Et ce même si notre raison sait remonter à la surface pour nous rappeler qu’il ou elle est entre de bonnes mains. Pendant ce temps, Bébé a souvent moins de difficultés à se faire à de nouveaux bras qui prennent soin de lui, à de nouveaux visages, ceux des adultes référents et des autres bambins gardés avec lui. Surtout si cette étape survient alors que votre enfant n’a encore que quelques mois.

Comment expliquer le fait que vous ne soyez pas rassuré(e) à l’idée de le faire garder ? "Les premiers pas sont angoissants pour certains jeunes parents", explique Frédéric Groux, psychologue de crèche, sur le site lesprosdelapetiteenfance.fr. Le facteur humain compte pour beaucoup quand il s’agit de confier son enfant à un autre adulte : "cette émotion est la résonnance de détails anodins sans lien avec la capacité professionnelle : le son de la voix, la taille et même parfois l’âge ", continue le psychologue. "Nous rentrons dans l’intimité psychique du parent, c’est-à-dire, une personne lui fera penser inconsciemment à une autre personne. Ce sera une identification à la grand-mère – si la référente est âgée ou si la voix est grave ou forte – ou à la sorcière qui risque de faire peur… Peut-être n’est-elle pas douce ? Si la professionnelle a une attitude qui ne correspond pas à la famille (trop ou pas assez dynamique), les parents montreront des signes de méfiance, de défense."

Autres points : "lors de l’adaptation, en tant que parent, vous redécouvrez votre enfant. Cette prise de conscience activera votre lien d’attachement à votre bébé. Les premiers temps de séparation indiqueront la place qu’il a pris dans la vie mais aussi dans vos pensées ", poursuit Frédéric Groux. Ce qui peut expliquer la survenue d’émotions intenses et variées. La rupture de la routine peut aussi expliquer les raisons pour lesquelles certains parents vont être désœuvrés à l’idée de faire garder leur enfant : "les parents sont sensibles car ils vivent autour du bébé avec un rythme de nourrisson."

Liberté, échanges, rituels

Comment faire pour vous détendre à l’idée de le laisser chez la nounou ou à la crèche ?