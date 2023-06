Vous rechignez à faire du sport ? Allez à un concert à la place

(ETX Daily Up) - De nombreux mélomanes sont déjà sortis d’un concert en ayant l’impression d’avoir couru un marathon. En effet, on a tendance à beaucoup se dépenser physiquement en chantant à tue-tête et en dansant sur le répertoire de son artiste préféré. Mais certains chanteurs nous font plus suer que d’autres lorsqu’ils sont sur scène.

Le réseau de salles de sport PureGym a estimé la fréquence cardiaque moyenne d’un fan assistant à un concert d’une trentaine de grands noms de la musique mondiale. Pour ce faire, l’entreprise s’est basée sur la liste des chansons que ces derniers ont interprétées durant leurs dernières représentations et la durée de chacune d’entre elles. Elle a ainsi pu attribuer un "score de fatigue" aux 30 artistes pris en compte dans l’étude.

Taylor Swift remporte la palme avec un score de fatigue de 91 sur 100. Les concerts de la chanteuse américaine ont, en moyenne, duré 2 heures et 57 minutes dans le cadre de sa dernière et sixième tournée mondiale, "The Eras Tour", débutée en mars aux États-Unis. La fréquence cardiaque moyenne de la liste de morceaux qu’elle interprète durant ses concerts s’élève à 122 battements par minute, ce qui est très élevé. N’importe quel fan assistant à l’une de ces représentations serait très vite essoufflé s’il dansait au rythme de la musique sans pause.

L’ambassadeur de la latin trap, Bad Bunny, et le groupe britannique The Cure figurent respectivement en deuxième et en troisième position du classement, avec des scores de 89 et 88 sur 100. À noter que le chanteur portoricain Bad Bunny est l’artiste qui donne les concerts les plus longs de l’étude, avec une durée moyenne de trois heures pour les représentations de sa dernière tournée mondiale, modestement baptisée "The World’s Hottest Tour".

Bruce Springsteen, Beyoncé et 50 Cent s’illustrent également par leurs concerts énergétiques, qui peuvent se substituer à une bonne séance de sport grâce à leur longueur et à leur intensité. On ne peut toutefois pas en dire autant des récentes représentations de Muse : elles n’obtiennent qu’un score de fatigue de 70 sur 100. C’est un point de moins que les concerts de Drake et de Paul McCartney, qui figurent avec Muse en queue de peloton.

Quoi qu’il en soit, assister à un concert reste une bonne activité physique, surtout si l’on se déhanche tout du long. En effet, la danse sollicite de nombreux muscles de notre corps, ce qui explique pourquoi elle est de plus en plus intégrée dans les séances d’entraînement. Plusieurs études ont montré que la danse était tout aussi— voire même plus— efficace que certains sports lorsqu’il s’agit de brûler des calories. Des chercheurs de l’université de Brighton affirment que danser pendant une trentaine de minutes permettrait de brûler 300 calories. C’est autant que le jogging, la natation ou le vélo. Raison de plus de ne pas bouder son plaisir quand vous assistez à un concert et de vous déhancher sans ménagement.