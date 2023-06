Rignac. Éric Frasiak a enthousiasmé son public

" Ça décape encore et toujours !". C’est le constat que certains faisaient à l’issue de la deuxième venue de Frasiak sur la scène de l’espace André-Jarlan à l’invitation de l’association Rencontres citoyennes. Pour d’autres "Frasiak reste toujours Frasiak, même sans un Z ", allusion à une affiche annonçant un concert avec une belle faute d’orthographe à son nom "comme pour montrer davantage que j’avais des origines polonaises" a-t-il précisé en annonçant l’interprétation de sa chanson "Un Z à mon nom" qui lui a permis d’énumérer une pléiade de mots avec des Z.

Éric Frasiak a poussé ses traditionnels coups de gueule en maniant beaucoup de mots terribles, en balançant quelques petites phrases bien pensées qui "à défaut de faire avancer les choses, font du bien à entendre" se disait-il à la fin du spectacle.

Bien en harmonie avec ses excellents musiciens et avec la sonorisation parfaite du local Stéphane Moles, Frasiak le Mosellan coiffé d’un chapeau a défendu la cause animale avec "Galgos", il a évoqué la défense et la sauvegarde de la nature avec "Colère de Greta", il a rendu hommage à son papa. "M. Boulot" lui a permis une évocation à toutes ces grandes surfaces qui ont remplacé dans le Grand-Est les usines de sidérurgie et de métallurgie. Sa chanson "Non essentiel" a exprimé son coup de cœur contre les technocrates.

Avec "Charleville", il est revenu sur son enfance à travers la Simca 1100, sur sa jeunesse avec "des amis partis avec des tonnes de chagrin".

Une grosse pointure

Et un autre qu’il a revu et qu’il a qualifié de gros con : " Les gros mots doivent se dire car ils disent la vérité " a-t-il affirmé tout en précisant : " Il n’y a pas d’anglais dans mes chansons ", comme pour condamner tous ces anglicanismes qui fleurissent de plus en plus. Vingt ans de chansons, 11 albums interprétés dans plus de 1 000 concerts sur les scènes de France, Suisse, Belgique, du Québec et d’autres : "C’est une grosse pointure qu’on a reçue ce soir " affirmaient les membres de l’association.

Au soir d’une journée presque caniculaire, ce formidable concert a été rafraîchissant et surtout décontractant. De quoi donner quelques regrets à ceux qui ont zappé cet événement !