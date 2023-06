Mur-de-Barrez. L’atelier de loisirs et culture entre dans la danse

Récemment, salle Lila à Mur-de-Barrez, devant un public nombreux et enthousiaste, les élèves de l’école de danse de loisirs et culture en Carladez, option classique et option folklore, ont présenté leur travail annuel. Les "petits rats" de l’option classique, après des exercices d’échauffement, ont ravi le public avec des extraits des célèbres ballets de Tchaikovsky "Le lac des cygnes" et "casse-noisettes" sur une chorégraphie de leur professeur Tamara. Les Cadets Barréziens, parés de leurs costumes traditionnels, ont fait revivre avec vivacité les danses du passé : le brise-pied, saute-mouton, le tai-tou, la caille, la bourrée du cantal…..sous l’œil attentif de leur professeur Yvonne. Un petit goûter festif intergénérationnel terminait la soirée. Tous les jeunes artistes, passeurs de traditions, leurs parents et professeurs ont été remerciés.

A la rentrée prochaine, informations auprès de Matias Simone 06 33 04 22 57.