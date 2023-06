Sous-marin disparu près du Titanic : les cinq passagers sont morts, les débris retrouvés ce jeudi appartiennent à Titan

Les cinq personnes qui se trouvaient dans le sous-marin de tourisme sont décédées.

Plus tôt dans la journée, les garde-côtes ont annoncé avoir découvert des débris dans la zone de recherche du sous-marin disparu. Lors d'une conférence de presse, ce jeudi 22 juin 2023 au soir, il a été confirmé qu'ils appartenaient au submersible. Un robot les a retrouvés près de l'épave du Titanic : tout d'abord l'avant du sous-marin puis l'autre partie de la chambre.

Les cinq personnes à bord sont décédées. Alors que la localisation de l'appareil et la délicate question d'un sauvetage dans les fonds marins étaient pressées par le temps, car les passagers devaient commencer à manquer d'oxygène aujourd'hui, il semblerait qu'un accident soit à l'origine de cette disparition. Les garde-côtes parlent d'une "implosion catastrophique".

L'origine de l'accident n'est pas encore connue. Les corps des passagers n'ont pas été retrouvés.

Qui sont les victimes ?

Titan transportait son pilote et quatre autres personnes pour une excursion en haute mer jusqu'à l'épave, une aventure pour laquelle OceanGate demande 250.000 dollars par personne.

Parmi les passagers figurent le milliardaire et aventurier britannique Hamish Harding, 58 ans, et l'homme d'affaires d'origine pakistanaise Shahzada Dawood, 48 ans, accompagné de son fils Souleman, 19 ans, tous deux citoyens britanniques. L'océanographe français et grand spécialiste du Titanic Paul-Henri Nargeolet, 77 ans, et Stockton Rush, fondateur et directeur général d'OceanGate, seraient également à bord.