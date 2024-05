Tour de France 2024 : "Sans doute le meilleur job d’été !", Leclerc recherche le pilote… de son quad Melon !

C’est une offre d’emploi insolite pour ne pas dire singulière : le groupe E. Leclerc recherche le pilote de son quad Melon, qui sillonne les routes du Tour de France.

Sillonner les routes du Tour de France à bord… d’un quad Melon ! Ça vous tente ? Sachez qu’il est possible de postuler pour prendre les commandes de l’appareil à l’occasion de la Grande boucle 2024.

"Sans doute le meilleur job d’été !"

"Recrutement Melon E. Leclerc" : c’est ainsi que se nomme l’annonce faire par l’enseigne de grande distribution, diffusée sur son site internet. "On recrute le pilote du quad Melon E.Leclerc sur le Tour de France 2024", est-il écrit un peu plus bas. Avant d’indiquer qu’il s’agit "sans doute" du "meilleur job d’été". Mais en quoi consiste-t-il ?

CDD, missions, qualités…

D’entrée, l’offre d’emploi présente le type de contrat proposé, à savoir un CDD. Mais également la durée : elle s’étend du 29 juin au 21 juillet. Et ensuite, deux gros blocs. D’abord, les missions, et ensuite, les qualités requises.

Dans les premières figurent la conduite, la sécurité, la logistique, l’entretien et la communication. Dans le second, il y a la conduite, l’état d’esprit, l’esprit d’équipe, la communication, le physique et enfin la bonne présentation.

Il faut notamment être titulaire du permis de conduire depuis au moins trois ans et également être habitué à la conduite de quad. Il y aura des tests d’aptitude à effectuer pour garantir la maîtrise du véhicule.

Sur les routes du Tour de France

Les dates annoncées pour le contrat ne sont pas anodines : elles correspondent à la période durant laquelle le Tour de France battra son plein dans l’Hexagone… et aussi en Italie. Pour rappel, la Grande boucle partira donc de Florence, le 29 juin 2024. Elle ne se terminera pas sur les Champs-Élysées, mais à Nice, le dimanche 21 juillet.

Comment postuler ?

Pour bénéficier de toutes les informations sur l’offre d’emploi ainsi que du contact à solliciter pour postuler, il vous suffit de cliquer sur ce lien.