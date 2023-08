Cyclisme : le Tour de France 2024 va-t-il passer par l'Aveyron ? Et où ailleurs en France ?

Même si le parcours de la prochaine édition du Tour n'est pas encore dévoilé, la plus grande course cycliste devrait une nouvelle fois pointer son museau sur le territoire, au moins tout près d'ici.

Depuis quelques années, le Tour de France aime à nouveau emprunter les routes du Massif central, de l'Auvergne, et même de l'Aveyron. Dernière en date, Rodez avait été la ville départ de la 15e étape du Tour 2022 (Rodez - Carcassonne le 17 juillet), puis avait accueilli cette année le Tour de France féminin (4e et 5e étape, Cahors - Rodez puis Onet-le-Château - Albi, les 26 et 27 juillet).

Aurillac frémit déjà

En 2024, le Tour masculin va-t-il de nouveau arpenter des routes aveyronnaises ? Rien n'est encore sûr, puisque le parcours de ce Tour 2024, année olympique, ne sera dévoilé que le 25 octobre, mais selon nos confrères de La Montagne, celui-ci pourrait à nouveau venir rôder dans la région. D'après La Montagne en effet, des hôtels d'Aurillac afficheraient déjà complet pour le 10 juillet 2024, "en raison d'un événement sportif". D'autres auraient scrupuleusement tenu le voeu de confidentialité voulu par Amaury Sport Organisation, qui organise l'épreuve. Rappelons que cette année, le Tour s'élancera de Florence en Italie pour une arrivée finale délocalisée à Nice, en raison des J.O. de Paris.

Des villes aveyronnaises candidates

La proximité d'Aurillac avec l'Aveyron laisse envisager que le parcours du Tour puisse en effet passer par l'Aveyron, d'autant que des villes ne cachent pas leurs intentions d'accueillir le passage du Tour de France, voire une étape. C'est le cas de Saint-Affrique et de sa région, qui verrait bien l'épreuve chez elle "en 2024 ou 2025", à l'occasion des 100 ans de l'AOP Roquefort, ou encore de Villefranche-de-Rouergue, qui a candidaté. Millau ou Decazeville verraient également d'un bon oeil le passage du Tour sur leurs terres, selon nos informations.

D'autres lieux en France où l'on voit déjà passer le Tour 2024

Même s'il n'est pas encore dévoilé, le passage du Tour de France 2024 est d'ores et déjà acté dans plusieurs régions de France, si l'on en croit les uns et les autres. C'est le cas de la Côte-d'Or, selon France 3, avec Dijon candidate pour être ville arrivée ou ville départ. Une annonce faite par le président du Conseil départemental lui-même.

Très heureux de vous annoncer que le Tour de France sera de retour en Côte-d’Or dès 2024. Et il fera escale plusieurs jours… un des plus longs passages du Tour de France dans un département !

Ce sera la 7e fois que le Tour de France emprunte les routes du @CD_CotedOr !! pic.twitter.com/DAAPgWZtGD — François Sauvadet (@Sauvadet) June 9, 2023

En Ariège, le plateau de Beille devrait accueillir (avec certitude, selon La Dépêche du Midi) une arrivée d'étape de montagne pyrénéenne.

Si le Tour 2024 passera (logiquement) par les Pyrénées, il sera aussi forcément présent dans les Alpes, et plus précisément dans les Hautes-Alpes et les Alpes-de-Haute-Provence, deux départements absents de l'édition 2023, selon BFMTV, parlant d'arrivée, de départ ou de passage d'étape à Super-Dévoluy, Barcelonnette ou la plus haute route d'Europe, la cime de la Bonnette (2 802 m).

Parmi les autres possibles villes-étapes envisagées, Caen et Lisieux en Normandie. Les villes de Figeac ou de Clermont-Ferrand sont aussi évoquées, mais à partir de là, tout ne devient que simples spéculations. Et si les Champs-Elysées n'accueilleront pas l'arrivée du Tour, la Bretagne aussi ne devrait voir passer ni caravane ni coureurs en 2024.

Ce que l'on sait du Tour 2024

Cette 111e édition devrait se dérouler du samedi 21 juin au dimanche 21 juillet. Les trois premières étapes sont déjà connues et seront 100% italiennes :

1re étape le 29 juin : Florence - Rimini (205 km)

2e étape le 30 juin : Casenatico - Bologne (200 km)

3e étape le 1er juillet : Plaisance - Turin (220 km)

La quatrième étape partira le 2 juillet de Pinerolo en Italie et devrait rejoindre la France via les Alpes du Sud (Briançon ?).

Les deux dernières étapes de ce Tour sont également connues :