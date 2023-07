Tour de France féminin : le regard de Christian Prudhomme sur l’évolution du cyclisme féminin

Le directeur du Tour de France masculin était au départ de la cinquième étape de la course féminine, jeudi 27 juillet à Onet-le-Château.

Dans la foulée du Tour de France masculin, dont il en est le boss, Christian Prudhomme a pris la direction de celui des dames, cette semaine. De quoi mesurer encore un petit peu plus l’évolution positive du cyclisme féminin : "Nous sommes rentrés dans un cercle vertueux qu’on a vu dès l’année dernière sur les routes du Tour. Et je dis bien “du Tour”, parce que c’est un mois complet réservé au vélo, qu’il s’agisse des hommes ou des femmes. Il y a un public fervent au bord des routes et on a de bonnes audiences. La perception des gens a beaucoup changé."

Et il n’y a pas qu’elle qui a évolué. La professionnalisation également. "Les infrastructures des équipes ont énormément changé en quelques années seulement. C’est impressionnant. On aurait jamais pu imaginer ça. L’autre jour, j’ai remonté la colonne des bus, et j’ai réalisé qu’on était sur une épreuve féminine qu’au bout de trois minutes. Et ça, c’est fort", s’enthousiasme Christian Prudhomme.