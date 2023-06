Disparition du sous-marin près du Titanic : ce que l'on sait de "l'implosion catastrophique" qui a coûté la vie à l'équipage

Les cinq passagers du sous-marin seraient morts instantanément lors de l'implosion.

La mission de sauvetage s'apparentait à une course contre la montre depuis dimanche 19 juin 2023, de crainte que les cinq passagers du sous-marin de tourisme Titan soient à court d'oxygène. Mais l'espoir a été définitivement éteint jeudi soir lorsque les garde-côtes ont annoncé avoir découvert des débris dans la zone de recherche, puis qu'ils ont confirmé qu'il s'agissait du submersible disparu.

Les cinq passagers sont considérés comme morts. Cinq types de débris ont été identifiés par les garde-côtes et leurs robots sous-marins, dont une partie de la proue et des éléments de la coque. Ils ont été retrouvés près de l'épave du Titanic à 4 000 mètres de profondeur. Les garde-côtes ont déclaré qu'une "implosion catastrophique"- a eu raison de Titan et de son équipage en eaux profondes.

Les premières hypothèses parlent d'une implosion de l'appareil au moment de la descente vers les fonds marins, et d'une "perte catastrophique" de pression qui pourrait être à l'origine de l'accident selon le contre-amiral John Mauger.

Le contact avait été perdu avec le sous-marin touristique, grand comme un minivan de 6,5 mètres, deux heures après son départ. Il devait refaire surface sept heures plus tard mais ne sera jamais remonté. En raison de la pression de l'eau, le sous-marin se serait désintégré en un instant, en seulement quelques millisecondes, et la mort aurait été instantanée pour les cinq passagers.

Les recherches pour retrouver le sous-marin disparu près du Titanic sont toujours en cours. Parmi les 5 personnes à bord se trouvent Paul-Henri Nargeolet, l’un des plus grands spécialistes du célèbre navire. pic.twitter.com/V1iUmgkK3O — INA.fr (@Inafr_officiel) June 22, 2023

Qui sont les cinq victimes ?

Titan transportait son pilote et quatre autres personnes pour une excursion en haute mer jusqu'à l'épave du Titanic, une aventure pour laquelle OceanGate demande 250.000 dollars par personne.

Parmi les passagers figurent le milliardaire et aventurier britannique Hamish Harding, 58 ans, et l'homme d'affaires d'origine pakistanaise Shahzada Dawood, 48 ans, accompagné de son fils Souleman, 19 ans, tous deux citoyens britanniques. L'océanographe français et grand spécialiste du Titanic Paul-Henri Nargeolet, 77 ans, et Stockton Rush, fondateur et directeur général d'OceanGate, seraient également à bord.

