Disparition du sous-marin près du Titanic : pourquoi ce jeudi est-il un jour décisif pour les recherches ?

Après plusieurs jours de disparition et d'intenses recherches, ce jeudi 22 juin 2023 se dessine comme étant un jour décisif pour le sous-marin disparu près du Titanic.

Parti explorer l'épave du Titanic à quasiment 4 000 mètres de profondeur, un sous-marin fait l'objet d'intenses recherches. Il n'a plus donné de nouvelles, et les heures sont plus que jamais comptées.

Un jeudi décisif

Parti avec cinq personnes à bord le dimanche 18 juin 2023, "le Titan" peut, en effet, rester immergé 96 heures selon les garde-côtes américains, qui réalisent régulièrement des points de situation. Ils ont donc, à plusieurs reprises, coché cette date du jeudi 22 comme étant celle durant laquelle l'engin verrait ses ressources en oxygène devenir manquantes.

Des bruits entendus

Mercredi 21 juin 2023, les garde-côtes américains, qui avaient signalé à la BBC la disparition du submersible, indiquaient qu'un appareil canadien déployé pour mener les recherches avait entendu des bruits en provenance des profondeurs de l'océan. "Les opérations ROV ont été déplacées pour tenter d'explorer l'origine des bruits. Ces recherches ont donné des résultats négatifs, mais elles continuent", précisaient-ils sur Twitter, ROV désignant un véhicule télécommandé.

Les Etats-Unis, le Canada et la France participent à cette opération dans une zone de recherche plus grande que l'Etat américain du Connecticut. L'armée canadienne a utilisé des bouées sonars pour écouter des sons qui émaneraient du Titan, et un navire commercial équipé d'un submersible contrôlé à distance était également sur la zone de recherche, a ajouté Reuters.

Cinq passagers

Mais pour l'heure, cela n'a pas permis d'en savoir plus sur le sort des cinq passagers à bord du Titan. Un Américain, fondateur de la société qui organise l'expédition, le milliardaire britannique Hamish Harding, l'homme d'affaires pakistanais Shahzada Dawood et son fils, et un Français : Paul-Henri Nargeolet, 77 ans, se trouvaient à l'intérieur de l'engin lors de son départ vers l'épave du paquebot, qui a coulé dans la nuit du 14 au 15 avril 1912.