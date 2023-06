YouTube lance sa première chaîne officielle de live shopping

(ETX Daily Up) - Le live shopping n'est pas mort. Contrairement à Meta, YouTube n'a pas dit son dernier mot en ce qui concerne le commerce en ligne. La plateforme de vidéo en streaming vient d'annoncer le lancement de sa première chaine entièrement consacrée à la vente en direct.

Direction l'Asie et plus précisément la Corée du Sud pour les amateurs de shopping en ligne. YouTube a décidé de lancer une chaîne spécialement consacrée au live shopping dès le 30 juin, selon Yonhap. Une trentaine de marques seront présentes au lancement de la chaîne et pourront profiter de cette plateforme pour proposer leurs produits à la vente. L'identité des marques n'a pas encore été dévoilée.

"YouTube s'engage à offrir une expérience d'achat attrayante, informative et divertissante à tous les utilisateurs, y compris en Corée. Pour ce faire, il se peut que nous expérimentions de temps à autre diverses fonctionnalités de YouTube Shopping, car nous continuons à travailler dur pour optimiser et offrir la meilleure expérience à nos utilisateurs", a déclaré un responsable de YouTube.

La plateforme de vidéo en streaming s'était déjà positionnée sur cette tendance du live shopping, notamment en instaurant des outils pour référencer les produits présents dans une vidéo afin de faciliter leur achat. Une option disponible pour les créateurs de contenus à destination de leur propre chaîne. Cette fois-ci, YouTube a décidé de proposer une sorte de chaîne générale "télé-achat". Une première pour la plateforme.

Si le groupe Meta a décidé de cesser le développement du live commerce, Alphabet, la maison mère de YouTube, a choisi de se concentrer sur le marché asiatique, là où le commerce en ligne fait fureur.

"Il s'agit d'une activité encore naissante, mais nous y voyons un grand potentiel et nous pensons qu'il est plus facile pour les gens de faire des achats auprès des créateurs, des marques et des contenus qu'ils aiment", avait déclaré en début d'année Philipp Schindler, directeur général de Google, lors de l'annonce des résultats du quatrième trimestre 2022 d'Alphabet