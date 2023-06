Calmont. Au secours de ma rivière avec les élèves des petits de Marie-Emilie

Les élèves du cycle 2 (CP, CE1, CE2) de l’école Marie-Emilie de Ceignac ont participé sur plusieurs séances au projet "Au secours de ma rivière" animé par la fédération de pêche de l’Aveyron. Après une partie théorique en classe, les élèves ont ensuite posé un diagnostic sur un cours d’eau proche de l’école et ont engagé une intervention d’amélioration. Enfin, la dernière séance a permis un beau moment d’échange entre enfants, parents et enseignants sur le travail réalisé et s’est conclue par une partie de pêche à l’Étang de Carcenac-Peyralès. Après cette sensibilisation les enfants sont prêts à protéger la nature