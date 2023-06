Aubrac : un vent de jeunesse souffle sur la Fête de la montagne de Laguiole

Les comités des fêtes de Laguiole et Curières œuvrent main dans la main pour la bonne marche de la fête ce dimanche 25 juin à la station de ski du Bouyssou.

Plus vite, plus haut, plus fort". Les comités des fêtes de Laguiole et Curières prennent à leur guise la devise olympique pour prendre part à l’organisation de la Fête de la montagne qui a lieu ce dimanche 25 juin, à la station du Bouyssou, à Laguiole. "Nous apportons notre soutien car il s’agit d’une magnifique manifestation qui fait vivre la station l’été avec des activités de pleine nature", dit enthousiaste Mathurin Chauffour, président du comité des fêtes de Laguiole et directeur adjoint justement de la station. Accaparé par la 2e édition du Fest’Aubrac qui aura lieu le week-end suivant (le 1er juillet), le comité des fêtes de Laguiole peut compter sur l’entraide fraternelle qui unit les jeunes sur l’Aubrac. Ainsi, le comité des fêtes de Laguiole met à disposition du matériel dont le chapiteau pour permettre au comité des fêtes de Curières de lancer les réjouissances samedi 24 juin à la station de Laguiole. Car celle-ci touche aussi les cimes du village de Curières où se situent les pistes de ski. Il n’est donc pas étonnant que les deux comités des fêtes travaillent main dans la main.

Ainsi, le comité des fêtes de Curières organise samedi 24 juin à partir de20h, un apéro concert suivi à 22 h du feu de la Saint-Jean pour lancer les réjouissances de la Fête de la montagne. "Cette manifestation dynamise le territoire, on est fier d’y participer", résume Thomas Bouldoires, coprésident du comité des fêtes de Curières avec Vincent Miquel. Il est bon de préciser que la Fête de la montagne organisée par les Amis du parc régional de l’Aubrac, proposera ce dimanche 25 juin, toute la journée, une trentaine d’activités sportives dont douze olympiques ainsi qu’une quinzaine d’activités culturelles et autant pour se remplir la panse. "C’est aux jeunes de faire perdurer l’animation, c’est ce qui fait vivre le village et il y a une très bonne équipe de jeunes à Curières", conclut Thomas Bouldoires qui s’appuie ainsi sur une trentaine de jeunes amoureux de l’Aubrac.

Pour cette 5e édition de la Fête de la montagne, après les stations de Brameloup, Saint-Urcize, Nasbinals et le col de Bonnecombe qui avait réuni l’an dernier 3 500 personnes – Laguiole compte bien battre tous les records avec un programme riche et éclectique. Sans oublier l’importance des commerçants de Laguiole Uni qui ont mis aussi la main à la poche pour proposer une agréable bouffée d’oxygène à la montagne.

Entrée : 2 €, gratuit pour les enfants.