Contouring, anti-rides, eyeliner : le Scotch fixe les nouvelles règles de la beauté

(ETX Daily Up) - Initialement réservé aux travaux de bricolage et aux loisirs créatifs, le ruban adhésif se mue depuis quelque temps en un véritable allié beauté. Avec plusieurs millions de vues sur les réseaux sociaux, il s'impose dans la salle de bain pour atténuer les rides, réaliser un contouring parfait, couper une frange, tracer un trait d'eyeliner, et même sublimer sa manucure. Une arme à tout faire tout simplement… indispensable.

Il est loin le temps où l'on devait investir dans du matériel et des produits de beauté ultra sophistiqués pour obtenir un maquillage parfait. L'avènement des réseaux sociaux, et plus récemment de TikTok, a permis de remettre au goût du jour des trucs et astuces d'une simplicité déconcertante pour transformer sa routine beauté sans rogner sur son budget. Les utilisateurs sont tout particulièrement friands du détournement de produits, piochant dans leur garde-manger et dans leurs tiroirs pour prendre soin de leur peau et s'offrir un maquillage de pro. Et ils semblent y avoir trouvé l'arme ultime pour y parvenir : le Scotch. Quelques morceaux de ruban adhésif, et les voilà prêts à bousculer les codes de la beauté.

Un lifting express

Impossible d'être passé à côté de la tendance du 'face taping', une sorte de lifting que l'on réalise avec… du ruban adhésif. Le concept peut prêter à sourire, et pourtant cette technique cumule déjà près de 100 millions de vues sur TikTok. Il s'agit simplement d'appliquer des patchs faciaux ou du ruban adhésif sur certaines zones du visage, et notamment le front, les pommettes, sous les yeux, et au-dessus des lèvres, avant d'aller se coucher. La méthode permettrait, à en croire les utilisateurs du réseau social chinois, de figer les traits et d'éviter que les muscles ne travaillent inutilement pendant la nuit. Autrement dit, bloquer les expressions du visage pendant le sommeil permettrait de limiter la formation des rides. Le succès est tel qu'il existe désormais du ruban adhésif spécifiquement pensé pour le 'face taping'.









Un contouring sans bavure

Il n'en fallait pas beaucoup plus pour propulser le ruban adhésif au rang de nouvel incontournable beauté, et dénicher de nouvelles astuces tout aussi originales pour rentabiliser son usage dans la salle de bain. La preuve avec le 'face contour' et ses quelque 150.000 vues sur le réseau social chinois. Cette méthode consiste à réaliser un contouring parfait en appliquant bien le produit sur les zones stratégiques qui permettront de sculpter le visage. Il suffit pour cela de placer une longue bande d'adhésif entre ses lèvres, de le pincer, puis de le faire remonter vers les extrémités, avant d'appliquer le produit du milieu du ruban adhésif jusqu'à la racine des cheveux. Il ne reste plus qu'à retirer le Scotch, et à estomper la matière pour un contouring parfaitement maîtrisé.





Couper sa frange soi-même

S'il est toujours préférable de se rendre chez le coiffeur pour entretenir sa frange, il est également possible d'économiser quelques euros sans craindre un loupé. Le Scotch se révèle alors indispensable. Non seulement il permet de maintenir les cheveux sur le front, afin que ceux-ci ne remontent pas sans cesse, mais il assure également une coupe bien droite. Plusieurs techniques se confrontent sur les réseaux sociaux, mais il s'agit essentiellement de dégager la frange en question et de la peigner parfaitement sur cheveux secs - en veillant bien à attacher le reste de la chevelure en arrière - puis de la fixer sur le front à la hauteur souhaitée afin de couper les cheveux qui dépassent en dessous. Une autre variante consiste à enrouler le scotch autour de la frange, à l'endroit où vous souhaitez couper pour s'assurer un tracé parfait, mais cette technique demande davantage de dextérité.









Le parfait trait d'eyeliner

Il n'est pas toujours évident de tracer un trait d'eyeliner sans trembler… C'est là qu'intervient le ruban d'adhésif, rendant accessible à toutes et à tous le fameux cat eye qui apporte une touche rétro à n'importe quel look beauté. Grâce aux utilisateurs du réseau social chinois, n'importe qui est désormais en mesure d'accomplir cette lourde besogne. Il suffit pour cela de se munir d'une bande d'adhésif assez longue pour pouvoir la fixer de bout en bout à côté du coin externe de l'œil en passant sous le nez, puis d'en coller une autre, plus courte, sur chaque paupière de sorte qu'il ne reste plus qu'un petit triangle de peau visible. L'ultime étape n'est alors plus qu'un jeu d'enfant puisqu'elle consiste à remplir le trou avec un eyeliner ou une ombre à paupières, au choix, puis à retirer le Scotch pour visualiser le résultat.









Un nail art de pro

Le ruban adhésif est depuis longtemps un incontournable en matière de manucure, et davantage encore de nail art, puisqu'il permet de réaliser des motifs sans effort. Les techniques se comptent désormais par centaines, mais les débutants peuvent commencer par se servir de morceaux de Scotch pour créer des jeux de matières et de couleurs asymétriques. Il suffit pour cela de placer des bandes d'adhésif sur chaque doigt afin que ces dernières divisent l'ongle en deux, en diagonale si possible, puis d'appliquer le vernis à ongles sur la partie visible. Ne reste plus qu'à customiser l'autre partie de l'ongle, avec un vernis brillant, un simple top coat, ou des strass, par exemple, pour obtenir un nail art digne des plus grands professionnels - ou presque.