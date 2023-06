Sur Twitch, ce nouvel outil peut vous faire gagner de l'argent facilement

(ETX Daily Up) - Avis aux streamers. Vous allez pouvoir gagner de l'argent grâce à une nouveauté sur Twitch. La plateforme de streaming de jeux vidéo lance Hype Chat, un nouvel outil qui permettra aux viewers de payer pour épingler leur commentaire sur le chat. Et bonne nouvelle, les streamers pourront toucher une partie de ces revenus. On vous explique tout !

Twitch le sait, les lives sont devenus incontournables sur les réseaux sociaux. Véritable business pour les créateurs, ils boostent l'engagement et le temps passé sur la plateforme. Les lives permettent aussi aux créateurs de toucher un peu d'argent grâce à des fonctions de monétisation déjà mises en place, comme les Bits, la monnaie virtuelle qui permet aux viewers de soutenir les créateurs.

Et désormais, les streamers pourront gagner de l'argent grâce au tchat ! Twitch vient de déployer Hype Chat, un service qui propose aux utilisateurs de payer pour épingler leur commentaire tout en haut du tchat. Lors des streams, les viewers peuvent échanger dans la fenêtre de tchat. Mais plus un créateur est populaire, plus les commentaires se succèdent et donc se perdent dans le flux. Avec Hype Chat, Twitch espère tenter les utilisateurs souhaitant se faire remarquer par le créateur. C'est pourquoi, Hype Chat n'est réservé qu'aux créateurs partenaires Twitch pour le moment.

Question argent, l'utilisateur a la main... ou presque ! Ces derniers peuvent choisir le montant qu'ils souhaitent, entre 1 et 500 dollars. Mais attention, les streamers peuvent, de leur côté, fixer un montant minimum, jusqu'à 100 dollars, pour épingler un commentaire.

Le montant choisi déterminera plusieurs facteurs : la durée pendant laquelle le commentaire sera épinglé en haut du tchat, le nombre de caractères autorisé et l'apparence plus distinctive du message.

Les revenus générés seront départagés entre les streamers qui toucheront 70% des paiements et 30% pour Twitch.

Bien évidemment l'argent n'autorise pas tout puisque les commentaires devront tout de même respecter la modération du stream. Chaque commentaire sera analysé par AutoMod, l'outil de modération sur Twitch, et les modérateurs du tchat.