Rodez : deux auteurs de jeux de société en dédicace au Chaudron ludique ce samedi après-midi

Porté sur les fonts baptismaux le 24 avril, au n°11 de la rue Abbé-Bessou, Le Chaudron ludique va vivre un baptême, ce samedi 24 juin après-midi, de 14 heures... jusqu’à ce que le dernier visiteur soit parti.

En pile poil deux mois de vie, les trois associés Romain Foucault, Vincent Lafarge et Laetitia Cayrel ont certes multiplié les animations mais c’est la première fois qu’ils vont servir une séance de dédicaces.

Le Ruthénois Julien Mancel présent

Ils ont invité deux auteurs : Julien Mancel, connu sous le nom d’artiste de Julk, pour Affamés, un jeu coopératif à partir de 7 ans, et Thomas Favrelière, pour Alvéola, la cité des abeilles (dont les illustrations sont l’œuvre de Mathieu Martin), un jeu familial à partir de 8 ans. Sorti le 16 juin, ce jeu de société est le premier bébé de la maison d’édition Two Manta, créée, en 2022, par... Romain Foucault et Vincent Lafarge.

"Mettre en avant tous les acteurs du monde du jeu"

"Notre motivation est double", expliquent-ils en chœur. "Mettre en avant "l’armée fantôme", en l’occurrence tous les acteurs du monde du jeu, et permettre aux visiteurs, débutants, initiés ou experts, de passer à table pour essayer... Et peut-être acheter".

800 références sur deux étages

Le chaudron ludique, ce sont, au total, 800 références sur deux étages, pour un public de 2 à 77 ans. Si cette boutique est un paradis, notamment, pour les familles (puzzles, jeux de société, cubes en bois...), elle l’est aussi pour les professionnels (ludothèques, soignants, entreprises...).