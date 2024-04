Euromillions : pas de vainqueur pour le jackpot de vendredi, quelle sera la somme mise en jeu mardi 23 avril ?

La Française des Jeux avait dégainé un jackpot de 120 millions d’euros à gagner, vendredi 19 avril 2024. Le pactole n’a pas été raflé…

Pas de gagnant pour le jackpot de 120 millions d’euros mis en jeu par la FDJ, ce vendredi 19 avril 2024. Résultat des courses : le pactole que les joueurs peuvent rafler grimpe pour le prochain tirage, qui se tiendra mardi !

Trois grilles proches du but en France

La Française des Jeux l’indique sur son site internet : "jackpot non remporté", après le tirage de ce vendredi. La combinaison à trouver était le 10, le 20, le 40, le 44, le 46 et enfin le 1 et le 3 au rayon des étoiles. Aucun joueur n’a empoché le gros lot. En France, seules trois grilles sont parvenues à trouver les cinq bons numéros, sans mettre la main sur les deux étoiles, ce qui correspond à un gain d’un tout petit peu moins de 20 000 euros.

133 millions d’euros

Tout n’est pas perdu puisque la FDJ donne rendez-vous mardi pour une nouvelle échéance. Et avec, cette fois, un gain encore plus important. En effet, près de 133 millions d’euros seront mis en jeu !

Comment tenter sa chance ?

Il y a deux façons de tenter sa chance pour empocher le jackpot. Le joueur peut remplir une grille en version physique, ou sur internet. Voici comment procéder :

vous pouvez vous rendre chez un buraliste et remplir la grille physiquement

vous pouvez aller sur la section Euromillions du site internet de la FDJ. Attention, il vous faudra être inscrit au préalable.

Le coût d’une grille est de 2 euros 50.