Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Beau temps et belle ambiance pour la 4e édition de la fête des Marmots

La 4e édition de la fête des Marmots s’est déroulée au parc des Parédous.

C’est par un beau soleil estival, qu’elle a débuté vers 16 heures avec des animations diverses et variées pour petits et grands tels que : balades avec les poneys fringants, maquillage avec Solène, tour d’escalade Avenga, manèges. Les ados de Ludik, tenez aussi un stand de pop-corn très prisé par les enfants et leur ont proposé un jeu de piste, l’AAPPMA locale a invité les amateurs de pêche à s’initier à l’art de ce sport, une animation prise d’assaut ! Toute la journée, l’association La Marmotte pétanque permettait aux visiteurs de se désaltérer à la buvette.

À l’heure de l’apéro, des marmots sont venus passer un moment de détente entre amis et aussi en famille, tous ont prolongé la soirée autour d’un aligot-saucisse, bien sûr, et ont pu danser avec l’orchestre d’Yves Frayssinet et avec DJ Pepe.

Merci à la commission animation de la mairie organisatrice de cette fête des marmots et à l’année prochaine pour la 5e édition !