Football : saison officiellement clôturée au District Aveyron

Sous la houlette de Pierre Bourdet, le président de l’instance aveyronnaise, le District a procédé à l’assemblée générale de fin de saison, vendredi soir, dans la salle des fêtes de Saint-Georges-de-Luzençon. L’occasion aussi de récompenser les champions de divisions et de chaque poule.

Des clubs bien représentés

Plus de 75 % des clubs présents, malgré un exil dans le Sud-Aveyron, et plus de deux heures de réunion pour mettre un point final à la saison 2022-2023 pour Pierre Bourdet et son équipe ! Une assemblée générale débutée par les traditionnels discours et accompagnée par une minute de silence pour ceux qui sont partis trop tôt et notamment l’éducateur de l’AFL, Antonin Elie.

Quatre nouvelles entités

Un moment qui a permis au District de mettre un terme à une belle saison de football. Et d’annoncer par la voix du président du sport numéro un en Aveyron que quatre nouveaux clubs devraient voir le jour la saison prochaine : Castanet, La Rouquette et Nasbinals, chez les hommes, ainsi que les féminines de Creissels.

Plusieurs remises de prix

Gilles Boscus, conseiller technique départemental, a eu l’occasion de remettre les différents prix du challenge national « Programme éducatif fédéral » (PEF) aux différents lauréats qui ont œuvré tout au long de l’année pour leurs jeunes, avec une mention spéciale pour le club des Sources de l’Aveyron, auteur de la meilleure action (retrouvez ci-dessous l’ensemble des récompensés).

Un budget de 680 000 €

"Le budget prévisionnel pour la saison à venir s’établira autour de 680 000 € en se basant sur le montant des amendes de la saison précédente", a précisé le trésorier Damien Pradalier, un brin enthousiaste pour les finances. Car, même si dans notre département les faits graves ne sont pas légion, il y en a toujours trop. Le président de la commission de discipline, Michel Péret, évoquant une forte augmentation des amendes par rapport au dernier exercice.

Pas de poule à 13 en D1

Si le cas de Marvejols, qui a demandé une poule à 13 en D1 à la suite des litiges de la rencontre OAF II-Saint-Geniez, n’a pas été évoqué en public, comme les auditions après les incidents d’après-match de la finale de la coupe de l’Aveyron, Pierre Bourdet nous a confirmé que le comité directeur du District avait voté contre cette idée. Quant à l’après-finale, il faudra encore patienter le temps que l’instruction en cours rende son verdict. Place maintenant aux vacances ou la préparation de la saison 2023-2024.