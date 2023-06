Rodez : A l'Abordage avec Edith Garlenc

Vendredi 9 juin, il est temps de devenir un pirate en mer avec la comédie musicale " A l'Abordage ! ", présenté par le club Pro. Vie. Danse et chorégraphié par Edith et Sophie Garlenc.

Une envie de partir à la recherche d'un trésor tel un pirate et de crier " A l'Abordage" ? C'est l'occasion avec le spectacle de danse chorégraphié et mis en scène par Edith et Sophie Garlenc qui aura lieu vendredi 9 juin à 21 h à la MJC de Rodez. Une comédie musicale artistique dans laquelle sont à retrouver différents types de danses : jazz, cabaret, claquettes, bollywood ainsi que du chant et du théâtre. Tout le monde peut trouver son bonheur !

Une histoire inspirée de dessins animés comme Peter Pan ou bien Pirate des Caraïbes, " j’ai aussi fait de nombreuses recherches sur les véritables histoires des pirates, leurs fonctions, leur rôle sur un bateau lors d'une quête afin de rendre le spectacle le plus réel possible ", explique Edith Garlenc. Les 51 danseuses se préparent depuis janvier pour présenter leur aventure !

" J'ai choisi un monde de pirates afin de se rapprocher au maximum du monde de l'enfance, des plus jeunes mais aussi des adultes qui au fond sont de grands enfants.", exprime la professeure de danse.