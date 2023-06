Rodez : ces jeunes sportifs du collège Jean Moulin sont champions de France d'UNSS !

Des graines de champions à Rodez !

Une équipe du collège Jean Moulin, composée d'élèves de 6e et de 5e, a été sacrée championne de France des jeux de l'UNSS qui se déroulaient à Epinal (Vosges) du 19 au 22 juin 2023.

Les épreuves combinaient l'athlétisme et le handball. Deux compétitions intenses et un sacré défi pour Laurine Mazenq, Zoé Delpech, Jade Falip, Valentin Combes, Lucas Ginestet, Julian Niel et Clovis Fraysse.

Un "exploit historique" pour le collège

La jeune équipe mixte de Rodez est d'abord arrivée à la 5ème position à l'issue de la compétition d'athlétisme puis a accroché la 6ème place du tournoi de handball. Ces classements cumulés ont fait grimper les élèves de Jean Moulin sur la première marche, ex-aquo avec l'équipe de Nancy (Meurthe-et-Moselle). Les deux classes ont été départagées sur le temps du relais 4x60 mètres, et Rodez a donc soulevé le trophée.

"Cet exploit historique pour l’association sportive du collège ruthénois vient couronner une saison déjà bien remplie : 3 équipes minimes avaient déjà participé à des championnats de France UNSS et l’équipe minime mixte de 4X200 mètres a été médaillée de bronze à Andernos-les Bains le 2 juin 2023", se réjouissent Lucie Utrilla et Jérôme Broseta, les professeurs d'EPS du collège.