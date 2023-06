Rodez : les lycéens de Foch récompensés de leurs travaux par le CNES

Les élèves ruthénois se sont rendus à Toulouse et ont obtenu le prix DRANE "Part et richesse de la programmation".

Une belle journée ponctuée de succès. Dans le cadre de l'opération "Yes we code", des lycéens, membres du club numérique du lycée Foch, se sont récemment rendus au CNES à Toulouse. Ils participaient en effet à une animation de la fondation Cgénial. "Nous allons présenter notre projet informatique à un jury de scientifiques composé d'ingénieurs, d'enseignants et inspecteurs de sciences, de chefs d'entreprise ainsi que de scientifiques du CNES. Il s'agit de programmer des cartes électroniques afin que le robot sorte de manière autonome d'un labyrinthe", expliquent-ils.

Les enseignants complètent : "Actuellement, la programmation est de plus en plus présente autour de nous ; ici, la problématique, très concrète, a motivé nos élèves pour dépasser les difficultés techniques rencontrées. Nos lycéens ont cherché, expérimenté puis, analysé les trois approches trouvées qui résolvent le problème initial."

Une expérience enrichissante

C'est ce qui leur a permis d'assister à cette cérémonie. Un membre du jury leur demande "en quoi votre projet est-il en lien avec le spatial ?". Les jeunes évoquent aussitôt l'exploration des planètes. Quelle surprise pour eux de visiter l'après-midi même le laboratoire du CNES qui fabrique les robots spatiaux. Eux qui ont pour prochaine mission d'explorer une lune de Mars lors de la mission MMX.

Pour clôturer la journée, le directeur adjoint de la DRANE Arnaud Masselot remet à l'équipe du lycée Foch le prix "part et richesse de la programmation". "Savoir utiliser adroitement un langage de programmation est une clé importante dans la réussite d'un grand nombre de projets", leur témoigne-t-il. Les jeunes ruthénois sont ensuite rentrés vers leur établissement les yeux pleins d'étoiles, en listant déjà les nouvelles idées pour leur prochain projet.