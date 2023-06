Rodez : rencontre avec Julk, le créateur ruthénois du jeu de société qui rend ses fans "Affamés"

La rencontre au Chaudron ludique entre créateurs, dont le Ruthénois Julk, et les joueurs a permis d’en découvrir un peu plus sur cet univers du jeu qui séduit tant.

Autour de la table de la boutique le Chaudron ludique, plusieurs joueurs sont penchés sur des jeux issus de l’imagination d’auteurs de la région ou édités localement. Et parmi eux, se trouve le Ruthénois Julien Moncel, connu sous le nom d’artiste Julk, venu présenter « Affamés », son premier jeu édité. « Je l’ai d’abord imaginé pour mes enfants, raconte-t-il. Je voulais éviter cette notion de victoire ou de défaite qui peut être difficile à vivre pour certains enfants. J’ai préféré plutôt mettre en avant la notion de collaboration, le faire ensemble. »

Et cela fonctionne plutôt bien. Durant près de quatre ans, tout en échangeant avec la maison d’édition, Julien Moncel a fini par sortir son jeu. « Et j’ai déjà d’autres idées que je perfectionne sur mon temps libre », assure-t-il. Pour Vincent Lafarge et Romain Foucault, qui présentaient également le premier jeu issu de leur maison d’édition Two Manta, « Alvéola », ces rencontres permettent de mettre en relation les joueurs mais également « les créateurs ».

Ne pas copier le Monopoly

Des créateurs qui espèrent tous, un jour, être édités et voir leur jeu sur les étagères de magasin. « Mais plusieurs centaines de jeux sortent chaque année. Et il faut évidemment se distinguer. Cela ne sert à rien de copier le Monopoly », explique Romain Foucault. « Les créateurs sont bien souvent des passionnés, eux-mêmes de grands joueurs, tout comme ceux qui ont des maisons d’édition. Pour qu’un jeu soit bon, il faut pouvoir aimer y jouer dix, vingt, deux cents fois, sans s’ennuyer. Il y a également beaucoup d’échanges pour améliorer le jeu. Cela peut prendre plusieurs années », complète-t-il.

Alors, les créateurs peuvent, peut-être, voir leur vœu se réaliser. Pour les deux créateurs de la maison d’édition Two Manta, l’idée de s’installer au sein de la boutique, est « de pouvoir partager nos expériences avec d’autres joueurs qui viennent tester les nouveautés mais également les projets. C’est un travail très interactif ». Ou comment coopérer efficacement pour créer des jeux plus intelligents dont les vertus sont infinies.