"Tout s'est arrêté" : atteint de la maladie de Charcot depuis plus de deux ans, Arnaud se bat pour une meilleure prise en charge

Ce mercredi 21 juin marquait la journée mondiale de la sclérose latérale amyotrophique, aussi appelée maladie de Charcot, du nom du Français qui l'a découverte. À cette occasion, un Millavois qui vit avec depuis plus de deux ans, témoigne de son combat pour la recherche et une meilleure prise en charge de la maladie.







"J'avais noté plusieurs questions que je voulais vous poser..." Arnaud Trémolet les fait défiler sur sa tablette avec son doigt. Pas qu'il soit un adepte du digital. "Je ne peux plus écrire avec ma main droite", indique sobrement le Millavois. Le premier symptôme de la pathologie dont il est atteint : la sclérose latérale amyotrophique (SLA), alias, maladie de Charcot.

Diagnostiqué en un mois

Les prémices remontent au sortir de l'hiver 2021. "Je commençais à avoir du mal à tourner la clé dans la serrure. Et quand je serrais le poing, j'avais une douleur dans l'avant-bras, comme une décharge, puis je n'arrivais plus à rouvrir la main", explique-t-il en le mimant.

Il pense qu'un nerf est compressé et l'évoque à son médecin traitant, lors d'un rendez-vous pour tout autre chose. Là, tout s'accélère : elle lui demande d'aller rapidement chez un neurologue, qui lui fait passer une IRM en urgence. Arnaud Trémolet tique, regarde sur internet, tombe sur la maladie de Charcot.

"Tout s'est arrêté"

"Lors de la consultation d'interprétation de l'IRM, le neurologue m'a dit que c'était très grave et m'a demandé d'aller à la clinique du Motoneurone de Montpellier." C'est tout. Mais l'homme de 48 ans comprend. "Tout s'est arrêté. Je ne savais plus ce qui m'arrivait, avoue-t-il, regrettant de ne pas avoir été davantage accompagné. Ça a été le moment le plus difficile." Le mot est officiellement posé à la clinique du Motoneurone, un mois après le rendez-vous avec le médecin généraliste.

On devient prisonnier de son corps.

Arnaud Trémolet s'y attendait, mais la tristesse est violente. "J'ai pensé à tout ce que j'aimais faire", confie-t-il, les larmes aux yeux, muet pendant quelques secondes. "Et à tout ce que je ne pourrai plus faire", finit-il par prononcer.

Aucun traitement pour cette maladie

La SLA est une maladie neurodégénérative : les cellules nerveuses meurent prématurément. "Un nerf, c'est comme un câble électrique qui conduit l'information, compare-t-il avec pédagogie. Là, l'information ne passe plus. Les muscles s'atrophient. Et en fait, on devient prisonnier de son corps. Ça affecte les bras, les jambes, la parole. Dans un ordre anarchique et à une vitesse qui varie, d'un malade à l'autre. Ça se termine quand ça touche la cage thoracique."

Le regard des autres Ce mardi 20 juin, les collègues d'Arnaud Trémolet vont réaliser un défi sportif, au départ du haut de la Pouncho d'Agast. Le quadragénaire en profitera pour expliquer sa maladie, deux ans après son diagnostic... Le temps d'avaler la réalité mais aussi de passer au-dessus des non-dits. "Le monde du travail est assez dur, il ne faut pas montrer ses faiblesses, confie-t-il, il y a aussi cette peur d'être mis au placard." "Tu disais aussi que tu avais peur du regard des autres, enchaîne Célyne, sa compagne et soutien de tous les jours. De la difficulté d'être en face d'un regard apitoyé ou pas." C'est aussi pour lever ces tabous qu'il souhaite communiquer largement sur la maladie.

Une maladie dont l'espérance de vie est de 3 à 5 ans, et qui est incurable. "Ce qui me met en colère, c'est qu'il n'y a toujours pas de traitement qui guérit ou même stoppe la maladie alors qu'on la connaît depuis 150 ans", lâche-t-il. Il s'est alors donné la mission d'en parler le plus possible.

Un rôle d'ambassadeur comme thérapie

Il parvient à suivre un traitement expérimental ; s'engage à fond pour l'association pour la recherche sur la SLA (Arsla), ouvrant une cagnotte, toujours en ligne, et diffusant la campagne de sensibilisation Éclatde juin sur les réseaux sociaux ; interpelle le député Jean-François Rousset ; et prépare une table ronde, qu'il espère mettre en place à l'automne.

"On y parlerait du diagnostic, du fait qu'il est parfois difficile de trouver des spécialistes pour nous accompagner quotidiennement, du manque d'aide pour financer le matériel dont nous avons besoin ou encore des aidants", explique-t-il.

En attendant, il se promet de vivre "intensément". "Ce n'est pas dresser une liste de ce que l'on voudrait faire avant la fin, juge-t-il. Surtout que, comme on ne sait pas quand elle arrivera : on ne peut pas tout arrêter aujourd'hui pour entreprendre un grand voyage demain. Mais c'est se poser et profiter d'un moment qui est beau."