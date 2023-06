La jeune quadragénaire, qui aime se mettre au vert en Aveyron dans la maison familiale du Monastère, participe à l’événement off du 7 au 29 juillet avec CréACT’itude, compagnie basée à Lyon et créée en 2016.

Près de 1 500 spectacles (1 491 très précisément), 750 programmateurs, 300 000 spectateurs... Les chiffres du festival off d’Avignon, du 7 au 29 juillet, donnent le vertige. Au cœur de ce tsunami culturel très prisé, la compagnie CréACT’itude va essayer de se faire un nom. Créée en 2016, basée à Lyon, cette jeune troupe est portée, notamment, par l’Aveyronnaise Mathilde Alriquet. Laquelle piaffe d’impatience de brûler les planches du Théâtre de la Luna, tous les jours à 11 h 30.

Elle figure, en effet, au programme de cette manifestation, lancée en 1966 par André Benedetto (alors que le festival d’Avignon existait depuis 1947, à l’initiative de Jean Vilar), avec le spectacle "Le loup en slip". Elle en parle avec un bel enthousiasme : "C’est une étape décisive pour la compagnie. En particulier pour lui donner davantage de visibilité. Après avoir été identifiée à l’échelle régionale, puis au niveau national, elle aspire, en effet, à une reconnaissance internationale. Et le festival off d’Avignon est, pour le coup, un formidable tremplin".

Mis en scène par Christophe Dussauge, joué par Mathilde Alriquet, Maxence Lemarchand et Mehdi Benyahia, "Le loup en slip" est une adaptation de 50 minutes de la bande dessinée, du même nom, en sept tomes, écrite par Mayana Itoïz, Wilfrid Lupano et Paul Cauuet, sortie aux éditions Dargaud. Un spectacle culotté pour tous !

A guichets fermés à La Baleine à Onet-le-Château !

Si elle est née à Sète, en avril 1982, pendant le service militaire de son père, Mathilde Alriquet a grandi en Aveyron. Elle se dit d’ailleurs "100 % aveyronnaise" : "Pas par la terre certes, mais par le sang !". Tandis que les origines maternelles sont sud-aveyronnaises, l’ancrage paternel est du côté de Saint-Austremoine, commune de Salles-la-Source. Elle a été scolarisée à Naucelle, puis à Rodez, a étudié à Toulouse, a vécu à Saint-Affrique et à Millau, où elle a travaillé comme assistante sociale pour le conseil départemental.

Mais, pendant toutes ces années, elle a continué à brûler les planches avec ferveur, discipline qu’elle avait découverte, à l’âge de 10 ans, au sein du café-théâtre dirigé par Régine Robert, troupe de la Luciole qui répétait dans un garage au cœur du quartier de Saint-éloi à Rodez : option théâtre quand elle était étudiante à Purpan, pratique amateur à La Doline, compagnie basée à Millau, et liens forts avec la Millavoise Sarah Carlini, de la compagnie Orageuse.

C’est en 2016 qu’elle a participé à la naissance de CréACT’itude. Après "une fausse joie", sous la forme de deux annulations sur le Lévézou, en décembre 2021, à cause de la crise sanitaire, après une résidence à La Diligence à Nuces, conclue par plusieurs représentations, après avoir pris part à Cap Mômes à La Primaube, alors qu’elle sera au programme du festival de Sainte-Radegonde, les 14 et 15 octobre, Mathilde Alriquet se réjouit d’avoir été à l’affiche de la saison officielle de La Baleine, à Onet-le-Château, voilà quelques jours : "Cette date a eu lieu à guichets fermés et, inévitablement, elle avait une saveur vraiment particulière pour moi. C’est la première fois qu’on se produisait devant autant de monde (NDLR, 500 personnes) et cela tombe en Aveyron, avec ma famille, mes amis d’enfance, qui avaient fait le déplacement".

Un de ses rêves s’est donc réalisé. Le deuxième serait de "jouer sur la scène du Théâtre de la Maison du peuple à Millau". Stéphane Chatellard, son directeur, devrait regarder son téléphone portable... En attendant, une question taraudait les membres de la compagnie CréACT’itude : comment exister, en matière de communication, au milieu de ces 1 491 spectacles ? En plus d’utiliser les réseaux sociaux, Facebook et Instagram notamment, ils vont frapper fort : "Nous allons effectuer des parades dans Avignon... en slip ! Le ridicule ne tue pas".