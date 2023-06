Football : l’ancien de Rodez Pierre Ruffaut de retour à… Onet à "90 %"

Côté départs à Onet, avec Rémi Bonnet qui intègre le staff en tant qu’entraîneur des gardiens, Dorian Rigaud qui rejoint la région parisienne pour raisons pro et Mattéo Blanc qui quitte le club, c’est tout l’effectif du poste de gardien qui est à reconstruire pour Yoan Boscus. Quentin Brunet, qui avait terminé la saison avec brio dans le but, rempilera pour une saison, mais en N°3. Le coach castonétois a alors confirmé l’arrivée du gardien Valentin Dahak en provenance de Castanet et ex-Raf, mais aussi du deuxième meilleur buteur aveyronnais de N3 (10), Kilian Lacabane. « Entre 4 et 6 joueurs » pourraient encore venir garnir l’effectif, dixit Boscus. Dont Ruffaut donc.