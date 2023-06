La Loubière. Lioujas paré pour la fête votive

Les festivités débuteront vendredi soir 30 juin à 21 h avec un concours de belote à la salle d’animation des Épis. Samedi 1er juillet un concours de pétanque est programmé au stade des Épis à partir de 14 h. À 18 h, l’arrivée des coureurs du trail de la Louve précédera le traditionnel Happy hour et l’apéro concert animé par Sous les couverts et le repas sous chapiteaux avec aligot et saucisse au menu, en barquette ou avec un menu complet. La soirée se prolongera avec le concert de La Déryves, le duo de haute notoriété toujours fidèle à ce rendez-vous festif annuel. Le programme se prolongera dimanche avec un repas cochon grillé pour lequel les réservations doivent se faire au bar le 107. Le comité des fêtes est mobilisé pour réussir une belle fête avec une confiance basée sur l’énorme succès populaire des éditions antérieures.