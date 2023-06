Onet-le-Château. 102 musiciens sur la scène de l’Athyrium

Le concert "Orchestre à l’école" a eu lieu jeudi dernier à l’Athyrium. Ce fut l’occasion de remettre aux écoliers les diplômes validant leurs trois années d’apprentissage instrumental.

Le public est venu en nombre, applaudir les 23 élèves de CM2 de l’école Pierre-Puel et les 35 élèves de CM2 de l’école des Genêts. Sur scène, les enfants ont joué les morceaux appris durant ces trois années d’apprentissage, avec une certaine émotion.

Un parcours mis à l’honneur et récompensé avec la remise des diplômes, par Cathy Couffin, adjointe au Maire en charge de la vie scolaire, en présence de Dominique Gombert, Présidente du Conservatoire de l’Aveyron Musique et Théâtre, Claudine Lajus, Directrice Académique des Services de l’Éducation Nationale de l’Aveyron, Anne Lalanne, Inspectrice de l’Éducation Nationale, des élus, des instituteurs, et des enseignants du Conservatoire.

L’année prochaine, ils rejoindront la cour des "grands" au collège et certains d’entre eux continueront la musique dans différents parcours.

Pour mémoire, le dispositif "Orchestre à l’École" est né du partenariat privilégié entre la Commune d’Onet-le-Château, le Conservatoire de l’Aveyron Musique et Théâtre et l’Éducation Nationale. Il a pour objectif d’initier les élèves des écoles primaires à l’apprentissage d’un instrument et par ce biais de développer leurs capacités d’écoute, de partage et de créativité musicale. Un enseignement instrumental qui leur permet de favoriser une pratique collective. Ces temps sont construits en lien avec le projet de l’école et sont portés par les équipes des établissements scolaires et du Conservatoire.

Parallèlement à ses missions d’enseignement artistique spécialisé, de diffusion et de soutien aux pratiques amateurs, le Conservatoire de l’Aveyron propose de nombreuses actions à destination des jeunes.

Ces interventions traduisent la volonté d’une approche artistique de proximité au cœur des territoires.

Les collégiens

en 2e partie du concert

44 collégiens de la CHAM (Classe à Horaire Aménagé Musique) ont par ailleurs proposé une très belle seconde partie de concert.

Les Classes à Horaires Aménagés offrent à des élèves motivés par la pratique de la musique et du théâtre, la possibilité de suivre un enseignement artistique sur leur temps scolaire, en bénéficiant d’un emploi du temps adapté.