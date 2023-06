Aveyron : Fest’Aubrac revient ce week-end, un festival populaire en piste sur la station de Laguiole

Le comité des fêtes de Laguiole remet le couvert avec la 2e édition du Fest’Aubrac ce samedi 1er juillet à partir de 18 heures.

"Il y a six ans que nous avions eu l’idée de créer un festival pour participer à l’animation de la station de ski en été, maintenant que nous sommes majeurs, nous l’avons mise en place", glisse Mathurin Chauffour, président du comité des fêtes de Laguiole et responsable adjoint de la station de ski.

La première édition l’an dernier avait été couronnée de succès puisque 1 500 personnes avaient pris part à cette animation à la station. Du coup, le festival est pérennisé et prend même de l’ampleur puisque la communauté de communes entre dans la danse pour accompagner les jeunes. En ce sens, les adolescents qui ont participé au programme "Rap en Aubrac" seront sur la scène du "Fest’Aubrac".

Outre cette création, les jeunes de la mini-entreprise du collège Saint-Matthieu de Laguiole qui ont décroché un double prix reçu lors de la finale régionale à Carcassonne, en bronze dans la catégorie communication/ marketing et en or pour l’impact local, seront aussi sur scène pour chanter "On ira" sur une musique de Zaz et des paroles écrites par leurs soins pour vanter l’Aubrac. "On veut que ce festival soit populaire et familial, qu’il y en ait pour tous les goûts", conclut Mathurin Chauffour. Ainsi, les DJ Gaby, International Tom Monjo, Sébastien B, International Meylips, Sérial Zickeurs et Équinoxe seront aussi de la partie. Un foodtruck sera installé sur place.

A noter que le comité des fêtes de Laguiole s’active aussi pour la fête nationale le 13 juillet avec un apéro-concert animé par les "Whispers" suivi du DJ Digital Power. Autre événement estival la fête votive du 11au 13 août avec défilé de chars, pétanque, foot, et une nouveauté cette année avec la course de caisses à savon et le retour du lancer d’œufs.