Espalion. Cent vingt-cinq cyclistes sur les routes du Nord-Aveyron

Le traditionnel rendez-vous de juin draine chaque année des sportifs de toute la région séduits par les circuits proposés et la belle ambiance de cette journée.

Dimanche dernier le Vélo Club d’Espalion organisait sur Espalion sa 24e édition de la rando des Monts d’Aubrac. Avec 125 cyclistes dont 15 féminines le succès a été au rendez-vous. Sur les 3 circuits proposés sillonnant les routes de la vallée du Lot, du Causse Comtal et des Monts d’Aubrac, les sportifs ont profité de cette merveilleuse journée dévoilant des paysages sublimés par une nature verdoyante et généreuse.

Après le café et le bout de fouace d’accueil, le peloton dominical était composé par 36 clubs différents à des allures de pédalage différentes. Fortement représenté par le Vélo Club d’Olt ainsi que celui d’Arzaq (en Aquitaine) a été remarqué la présence habituelle des membres des clubs du Carladez, de Villefranche-de-Rouergue et des voisins lozériens de Marvejols, sans oublier les dix-sept autres associations venues de départements plus lointains. Les passionnés de cette discipline ont, pour la majorité, choisi le grand parcours de 103 km avec la mythique "Montée d’Aubrac" inaugurée l’an dernier par la Mairie de Saint-Chély-d’Aubrac à l’initiative d’Alain Moron.

Le Vélo Club d’Espalion tient à remercier la Communauté de Communes, l’ensemble de ses partenaires ainsi que les bénévoles et bien sûr les participants pour leur présence. Leur soutien et leurs témoignages font que cette journée restera comme chaque année une réussite et surtout une invitation à reconduire la manifestation l’année prochaine.

Dès le lendemain les bénévoles du Vélo Club se sont tous remis en selle pour préparer les 3 boucles VTT qui auront lieu fin août.