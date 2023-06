Réquista. Dernière séance des jeux de cartes

L’association Générations Mouvement de Réquista-Connac-Saint-Jean Delnous, a organisé l’ultime après-midi des jeux de cartes de la saison. Cette activité attire environ quarante personnes âgées qui se divertissent en jouant à la belote et au rami. Ces rencontres hebdomadaires revêtent une grande importance, offrant aux participants une occasion de sortir de chez eux et d’égayer leur semaine. Bien que tristes de devoir se quitter, les participants ont été récompensés pour leur assiduité. Pour marquer cette dernière séance, Nicole et Marie-Claude ont préparé un délicieux goûter composé de fraises, de meringue et de portions de fouace, accompagnées de boissons. Ce moment convivial et gourmand a permis de clôturer en beauté les jeux de cartes. Cependant, les participants auront une d

ernière occasion de se retrouver pour le pique-nique du jeudi 29 juin, au parc de Fatima à Saint-Jean-Delnous, qui marquera la fin de l’année. Au menu de ce pique-nique festif, ils pourront déguster du jambon de pays, du melon, de l’aligot, des saucisses et un dessert savoureux. Ce repas sera une belle opportunité de partager un moment agréable et de célébrer ensemble la fin de la saison des jeux de cartes.

L’association Générations Mouvement s’efforce ainsi de proposer des activités régulières et variées aux personnes âgées, favorisant ainsi leur bien-être et leur sociabilité. Les jeux de cartes et les événements festifs comme le pique-nique contribuent à créer un lien social fort entre les participants et leur offrent des moments de joie et de convivialité.