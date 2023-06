Morlhon-le-Haut. La rando VTT des gorge de l’Aveyron plébiscitée

L’association des Coureurs de Fond de Morlhon organisait la rando VTT des gorges de l’Aveyron, une manifestation lancée il y a six ans. Si, à l’origine, c’est l’association des parents d’élèves qui l’avait lancée, depuis, le relais a été passé aux coureurs. Pour cette 6e édition, pas moins de cinq circuits étaient proposés : trois de difficulté moindres et deux demandant une certaine expérience de par leur technicité. Au départ de la salle polyvalente, ce ne sont pas moins de 100 vététistes qui se sont lancés sur ces circuits. Sur le parcours familial de 18 km, ils étaient 12. Sur le 32 km, 23 étaient au départ alors que le 46 km accueillait 22 participants. Quant aux circuits plus techniques, le succès était également au rendez-vous avec 24 participants sur le 40 km alors que 17 concurrents se lançaient à l’assaut du 55 km.

À l’heure du débriefing, la satisfaction était générale : les deux circuits techniques étaient largement appréciés. Le balisage était au top avec des parcours avec très peu de route et des chemins nettoyés. Côté ravitaillements, là aussi un bilan très positif. Seule ombre au tableau, la participation légèrement en baisse due en partie à la concurrence de deux épreuves similaires dans les environs. Dommage pour tous ; une harmonisation du calendrier aurait évité cela. Quoi qu’il en soit, la prochaine rando VTT des gorges de l’Aveyron est déjà programmée au 16 juin 2024.