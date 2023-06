Decazeville. Le plein d’images, d’échanges et d’amateurs du genre au premier salon BD-livres

Le premier salon BD-livres, qui s’est déroulé près de la galerie marchande du magasin Super U, sur la zone du centre de Decazeville, a attiré un public relativement nombreux. Une douzaine d’auteurs de BD mais aussi de romans, issus principalement de l’Aveyron, du Tarn, du Lot, a rencontré leur lectorat ainsi que des curieux. Certains lecteurs et lectrices aiment bien discuter avec les auteurs sur leur manière de concevoir leur scénario, et leur façon de dessiner. Des passionnés sont très pointus et vont jusqu’à repérer la modification et l’assurance des dessins au fil des albums. Comme tout art, le dessin se bonifie avec l’expérience. Les auteurs de mangas, qui sont venus du département voisin du Lot, les Godslayers (photo), ont expliqué aux néophytes cette forme de bandes dessinées qui séduit les adolescents. Les locales Barbara Blazi et Aurélie Romiguière étaient également présentes. Les organisateurs devraient reconduire l’événement en 2024, avec davantage d’auteurs.